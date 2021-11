Terelu Campos habla por primera vez en televisión sobre el polígrafo de Carmen Borrego. La colaboradora acudió a su puesto de 'Viva la vida' y aprovechó para cargar sobre la intervención de su hermana, una entrevista en la que esta aseguró, entre otras cosas, que Terelu le habría escrito unos mensajes bastante agresivos. Además, quiso defender a su hija Alejandra Rubio.

Terelu Campos

La hija de María Teresa Campos comenzó su intervención de una manera irónica, asegurando que había que sacarle una parte de humor, como había dicho Borrego. En ese momento, Emma García le preguntó si le había hecho gracia y ella no dudó en responder: "Me descojoné", dijo muy seria. Segundos después, aprovechó para desmentir la versión de su hermana y asegurar que la familia de Borrego sí estuvo junto a ella durante el cumpleaños, siendo "totalmente falsa" la respuesta que dio esta en 'Sábado deluxe'.

Acto seguido, Terelu Campos miró a cámara y realizó una gran defensa de Alejandra Rubio: "A mí me duele mi hija", afirmó. La malagueña quiso justificarla diciendo que todos tenían "una memoria muy frágil", ya que no eran capaces de reconocer que todo el mundo comete errores: "Si uno no se equivoca en la juventud ¿Cuándo lo va a hacer?", comentó. Finalmente, volvió a dejar claras sus intenciones: "Yo sí voy a proteger a mi hija", sentenció.

¿Romperá su relación con Carmen Borrego?

La actitud de hartazgo de Terelu Campos era visible en su rostro: "Yo lo que quiero es zanjar este asunto, me da lo mismo para el lado que sea", comentó. De esta manera, dejó la puerta abierta a una posible ruptura de la relación con su hermana, ya que podría no haber entendimiento entre esta y su hija. "Parece que algunos tienen que haber nacido aprendidos", dijo para referirse a todas las críticas que suele recibir Rubio por parte de su tía.