Disney+ |

Este año la animación jugará un papel primordial en la estrategia televisiva del Universo de Marvel. Tras haber lanzado el sello Spotlight, enfocado en proyectos no tan sometidos a la conectividad y los límites de la franquicia, con 'Echo', Disney+ lanzará 'Agatha: Darkhold Diaries' más adelante para proseguir con la línea principal. No obstante, no habrá una travesía por el desierto entre ambas citas, ya que proyectos animados como 'X-Men '97' se encargarán de animar el calendario.

La sucesora de la ficción animada de los mutantes emitida durante los años noventa tenía previsto su estreno para 2023, pero las huelgas terminaron por desplazarla junto a muchos otros proyectos de la saga. Finalmente, verá la luz el 20 de marzo de la mano de la plataforma añil, que ha anunciado esta fecha con un tráiler en el que se puede ver a los mutantes protagonistas, con una sorpresa final de Magneto, en acción.

Beau DeMayo se ha encargado de desempeñar el rol de guionista principal de 'X-Men '97', que ha contado en su equipo de directores con Jake Castorena, Chase Conley y Emi Yonemura. La primera temporada consta de diez episodios, a lo largo de los cuales se tratará de recuperar el popular estilo de la obra original.