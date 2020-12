'The Book of Boba Fett' será el tercer spin-off de 'The Mandalorian' y llegará en diciembre de 2021

El final de la segunda temporada de 'The Mandalorian' golpeó dos veces, como los gemelos interpretados por Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. El primer impacto fue el regreso de un mítico personaje de 'Star Wars', y el segundo llegó después de los créditos, cuando se anticipó un proyecto con un mensaje ambiguo: "'The Book of Boba Fett' llegará en diciembre de 2021".

'The Book of Boba Fett' se unirá al catálogo de Disney+

Al no aclarar a qué hacía referencia exactamente este título, se dio rienda suelta a especular acerca de un nuevo spin-off, de una película o incluso de una evolución de 'The Mandalorian'. Tras dejar un fin de semana de por medio para reflexionar y para ver el último episodio de la segunda temporada, Jon Favreau ha salido al paso en 'Good Morning America', como recoge TVLine, para despejar la incógnita: "Está separado de la tercera temporada de 'The Mandalorian'."

Además, el creador de 'The Mandalorian' y arquitecto del universo televisivo de la franquicia en Disney+ ha confirmado que la nueva serie ya se está rodando, y que "después de eso grabaremos la tercera temporada de 'The Mandalorian', con el protagonista al que conocemos y queremos", haciendo referencia al pistolero encarnado por Pedro Pascal. De esta manera, se confirma la información publicada por Deadline a comienzos de noviembre, que ya aseguraba que un spin-off de Boba Fett podía estar en desarrollo y a punto de arrancar su rodaje. Y por si quedara alguna duda, Favreau ha reconocido que no se anunció 'The Book of Boba Fett' en el Investor Day de Disney junto al resto de proyectos para "no arruinar la sorpresa".

Un equipo de excepción

Al igual que sucederá con los otros dos spin-offs nacidos de 'The Mandalorian', 'Ahsoka' y 'Rangers of the New Republic', tanto Favreau como Dave Filoni estarán implicados como productores ejecutivos en 'The Book of Boba Fett'. A ellos se sumará otro socio relevante, Robert Rodriguez, que ha participado en la segunda entrega de 'The Mandalorian' como director del antepenúltimo episodio, por lo que volverá a coincidir con Temuera Morrison y Ming-Na Wen en este nuevo proyecto, como ha confirmado la cuenta oficial de 'Star Wars' en Twitter.