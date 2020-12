'The Mandalorian' puede haber acabado, tal y como la conocemos, con el final de la segunda temporada

El secretismo que rodea a las grandes franquicias forma parte de su mística, pero 'Star Wars' acaba de ir un paso más allá con el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian'. El gran éxito de Disney+ ha vivido una catarsis de acción y emoción en "El rescate", el cierre de la nueva tanda, que después de traer de vuelta a Luke Skywalker y separar a Grogu y Din (y rompernos el corazón), ha finalizado con una escena poscréditos que pone en duda el futuro de la serie.

La secuencia de clausura nos ha transportado al palacio de Jabba el Hutt en Tatooine. A base de tiros, Fennec Shand ha abierto paso a Boba Fett para retirar a Bib Fortuna del trono. Una vez posado en el asiento que acomodara previamente el inmenso trasero de Jabba, Fett ha adoptado una posición desafiante y se ha producido el auténtico final de la temporada. Pero lo más sorprendente no ha sido eso, sino el mensaje que ha aparecido inmediatamente después: "'The Book of Boba Fett' llegará en diciembre de 2021".

Din y Grogu en la segunda temporada de 'The Mandalorian'

Cuando todavía no nos habíamos repuesto de la aparición de Luke, ese anuncio ha desatado todo tipo de especulaciones, a la espera de que Disney matice qué es exactamente 'The Book of Boba Fett'. ¿Es un tercer spin-off de 'The Mandalorian? ¿Es la evolución de la propia serie tras la aparente marcha de Grogu? ¿Es una película? ¿O es algo totalmente diferente?

La confusión lleva tiempo flotando en el aire

La única información a la que podemos recurrir para tratar de resolver esta incógnita es la publicada por Deadline a comienzos de noviembre. En ese momento, poco después del estreno de la segunda temporada de 'The Mandalorian', el medio estadounidense ya hacía mención a un posible spin-off de Boba Fett, que ya podría haber arrancado su rodaje, pero su existencia quedó puesta en duda al no aparecer en la oleada de anuncios del Investor Day de Disney la semana pasada.

Ese evento sirvió para desvelar el desarrollo de dos spin-offs de 'The Mandalorian', 'Ahsoka' y 'Rangers of the New Republic', y además se indicó que la serie matriz tiene previsto lanzar su tercera entrega en diciembre del año que viene. Por lo tanto, esa fecha coincidiría con la de la misteriosa 'The Book of Boba Fett', lo cual podría indicar que este chocante anuncio suplantaría a 'The Mandalorian' convirtiéndose, de alguna manera, en su nuevo arco argumental. O quizá, como teoriza Entertainment Weekly, tanto la tercera temporada del mandaloriano como el debut en solitario de Fett se emitirán de forma consecutiva.

Tendremos que esperar a que Disney se comunique de manera oficial al respecto, pero si estaban buscando dejar a todo el mundo sumido en un mar de dudas con el final de la segunda temporada de 'The Mandalorian', lo han conseguido con creces. ¿Cuál es vuestra opinión acerca de este movimiento? ¿A qué creéis que hace referencia ese 'The Book of Boba Fett'?