El mejor merchandising de 'The Mandalorian'

'The Mandalorian' se ha convertido en una de las piezas clave de Disney+, pero, además, su estética y sus personajes nos han robado el corazón. Así ocurre con Baby Yoda, el adorable bebé que descubrimos en la primera temporada y que vamos a seguir viendo en la segunda. Con los nuevos episodios llegando a Disney+ cada viernes a partir del 30 de octubre, demuestra que eres un auténtico fan haciéndote con los artículos de este listado que ha preparado Capitán Ofertas.

Din Djarin y Baby Yoda en la segunda temporada de 'The Mandalorian'

- Peluche de Baby Yoda: Un buen fan de 'The Mandalorian' no puede resistirse a su personaje estrella: Baby Yoda. Este carismático bebé es la estrella del merchandising de la serie, pero uno de los productos más codiciados es su peluche. Con un tamaño de 28 centímetros, siéntete como el Cazarrecompensas mandaloriano cuidando de esta adorable criatura.

Comprar: 26,99 euros

Peluche de Baby Yoda y figura de acción del mandaloriano

- Figura de acción del mandaloriano: Una de las piezas claves de la colección de 'The Mandalorian' y de la saga de "Star Wars" son las figuras de acción. El mandaloriano está disponible con total movilidad de las articulaciones, casi como si el personaje hubiera traspasado la pantalla. Además, viene equipado con el mismo traje que lo blinda y lo mantiene protegido de cualquier amenaza. Pero no solo eso, pues también dispone de sus particulares armas.

Comprar: 19,99 euros

- Sable oscuro mandaloriano: Si quieres hacerte tu propio traje para conmemorar el estreno de la segunda temporada, empieza por una de las piezas que no te pueden faltar: el sable. En esta ocasión, te traemos el sable oscuro que se presentó en 'Star Wars: The Clone Wars' y que en el final de la primera temporada de 'The Mandalorian' portaba Moff Gideon. Este artículo cuenta con efectos luminosos y sonoros que harán que sientas que estás empuñando un verdadero sable oscuro.

Comprar: 38,43 euros

Sable oscuro mandaloriano y camiseta de Baby Yoda

- Camiseta de manga larga de Baby Yoda: ¿Qué mejor manera de celebrar la segunda temporada de 'The Mandalorian' que bien equipado con una camiseta sobre la serie? Baby Yoda ha logrado que cayéramos rendidos a sus pies y así de adorable se presenta en esta camiseta con varios dibujos del icónico personaje.

Comprar: 28,50 euros

- Monopoly edición 'The Mandalorian': Fans de 'The Mandalorian' y del Monopoly, estáis de enhorabuena. Monopoly tiene versiones de todo tipo con diferentes temáticas y no podía faltar esta sobre la serie de Disney+. Atrás queda la compra de casas en las características calles, es hora de hacerse con todos los territorios del universo de "Star Wars".

Comprar: 48,30 euros

Monopoly edición 'The Mandalorian' y calendario de pared

- Calendario de pared 2021: Queda muy poco para acabar este complicado 2020, así que vamos a prepararnos para recibir 2021 con mayor esperanza por que lleguen mejores tiempos. Para ayudar un poco a la causa, tienes disponible este calendario de 'The Mandalorian' perfecto para decorar la pared con alucinantes imágenes de la serie.

Comprar: 7,95 euros

- Libreta A5 de Baby Yoda: ¿Quién es capaz de resistirse al encanto que desprende Baby Yoda? Con esta libreta de tamaño A5 llevarás al Niño y a sus enormes orejas contigo en todo momento. Su tapa dura la hace resistente a cualquier contratiempo y es ideal para anotar lo que necesites o para que los más pequeños y pequeñas de la casa se la lleven al cole.

Comprar: 10,95 euros

Libreta de Baby Yoda y funda para cama de Baby Yoda

- Funda para cama individual: Esta funda para cama es ideal para los más acérrimos seguidores de 'The Mandalorian'. Siente muy cerca al querido Baby Yoda y prepárate para tener sueños galácticos como si fueras un auténtico mandaloriano. La funda es para cama individual y es reversible, de modo que puedes decidir si prefieres el dibujo grande de El Niño o, por el contrario, prefieres los más pequeños.

Comprar: 20,17 euros

- Nave espacial de Lego del Cazarrecompensas: Uno de los productos estrella del merchandising de 'The Mandalorian' es la nave espacial del Cazarrecompensas en versión de Lego. Diviértete construyendo este imponente vehículo y jugando con los personajes de la serie mientras replicas las aventuras espaciales que ellos viven. Es hora de acabar con el lado oscuro.

Comprar: 134,99 euros

Nave espacial del Cazarrecompensas y mochila de Baby Yoda

- Mochila con relieve de Baby Yoda: Vete de viaje o a la universidad o al trabajo, donde quieras, pero hazlo bien equipado. Para ello nada mejor que una buena mochila con espacio suficiente para guardar tus pertenencias y es aquí donde entra 'The Mandalorian' con su mochila galáctica de Baby Yoda. Elaborada con cuero sintético, es muy resistente y sus cintas le permiten que no abulte tanto. ¿Lo tienes todo para viajar a otro planeta?

Comprar: 34,90 euros