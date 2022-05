The CW cancela 'Legends of Tomorrow' tras siete temporadas

A lo largo de toda una década, el Arrowverso ha sido el buque insignia de The CW, pero la franquicia de DC está cada vez más cerca de su ocaso. El desenlace de 'Arrow' a comienzos de 2020 ya suponía el final de una era, y desde entonces también han finalizado 'Supergirl' y 'Black Lightning', se ha cancelado 'Batwoman' y se acaba de ejecutar a otro de los títulos más veteranos.

'Legends of Tomorrow'

Sin dar tiempo para procesar que 'Batwoman' había sido cancelada, la coshowrunner de 'Legends of Tomorrow', Keto Shimizu, dio otra sacudida a los fans de la saga. "Ha sido un viaje increíble. Sin embargo, The CW nos ha comunicado que no habrá octava temporada de 'Legends of Tomorrow'. Tenemos el corazón roto, pero también estamos inmensamente agradecidos por el tremendo trabajo de nuestro reparto, equipo y guionistas", rezaba el tuit de la productora.

Por su parte, la cuenta de Twitter de los guionistas de la serie también ha querido comunicar la triste noticia: "Bien, sentaos. Esto va a doler. Nos han cancelado. Ha sido un viaje único en la vida para todos nosotros. La pequeña serie que no debía existir, creció para convertirse en la serie que podía ser todo lo que quisiera". Esta decisión implica que el final de la ficción ya ha sido emitido, ya que la séptima temporada llegó a su fin a principios de marzo.

Cliffhanger en el aire

Aquel desenlace abría claramente la puerta a una octava entrega, como la propia Shimizu relataba a TVLine: "Va a tener un gran impacto en una potencial temporada 8 en la que estarán en la cárcel". Desgraciadamente, esa idea no se podrá materializar, y los seguidores del Arrowverso tendrán que aferrarse a 'The Flash' y 'Superman & Lois', que ya han sido renovadas por nuevas tandas.