'Batwoman', cancelada tras tres temporadas

Las calles de Gotham a partir de ahora serán más peligrosas con la pérdida de una de sus más famosas justicieras. The CW ha anunciado la cancelación de 'Batwoman' tras tres temporadas, rompiendo así una racha de más de una década de renovaciones prácticamente automáticas de la cadena.

Caroline Dries, showrunner de la ficción de DC Comics, ha sido la encargada de comunicar la noticia a través de sus redes sociales. "Acabo de recibir la triste noticia de que 'Batwoman' no tendrá cuarta temporada", escribe Dries en Twitter. "Estoy desanimada, pero llena de gratitud. Qué honor haber hecho 51 episodios".

Just got the sad news that #Batwoman will not be seeing an S4. I am bummed, but full of gratitude. What an honor to make 51 episodes. So many inspiring, brilliant people contributed to this series. Thank you producers, cast and crew. Thank you, fans! We love you. ??