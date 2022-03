'The Flash', 'Riverdale' y 'Superman & Louis', entre las siete series renovadas por The CW

Han tardado más de lo esperado pero por fin ha llegado ese momento del año en que The CW decide anunciar el futuro de sus series. Eso sí, en esta ocasión la lista de 'salvadas' aún no está completa y, por el momento, solo hemos conocido el futuro de siete de las diecinueve ficciones que la cadena tiene actualmente en emisión.

'The Flash', 'Riverdale' y 'Superman & Lois'

Las series que se han asegurado su regreso por una temporada más son 'All American' (5ª temporada), 'The Flash' (9ª temporada), 'Kung Fu' (3ª temporada), 'Nancy Drew' (4ª temporada), 'Riverdale' (7ª temporada), 'Superman & Lois' (3ª temporada) y 'Walker' (3ª temporada).

Eso deja fuera por ahora a 'Batwoman', 'Embrujadas (2018)', 'Dinastía', 'In the Dark', 'Legacies', 'Legends of Tomorrow', 'Roswell, New Mexico', 'Stargirl' y las ficciones estrenadas esta temporada 'All American: Homecoming', 'Los 4400', 'Naomi' y 'Tom Swift'. Por otro lado, hay que tener en cuenta que tres de ellas, 'Roswell', 'Stargirl' y 'Tom Swift', tienen pendientes de estreno sus temporadas ya rodadas.

De esto se deduce que, dada la situación excepcional de The CW, que se encuentra actualmente a la venta, desde la dirección de la cadena han optado por renovar las series que generan menos dudas, como 'All American', que actualmente es con diferencia su serie más vista, 'Superman & Louis', que por lo visto funciona de maravilla en HBO Max, o 'The Flash', cuya novena temporada se rumorea que podría ser la última (y mucho más corta), y dejar margen de maniobra al posible nuevo propietario mayoritario.

Cambio de rumbo

Y es que, en caso de llegar a un acuerdo, es de esperar que la nueva dirección implemente una nueva estrategia de programación, lo que podría dejar a muchas series actuales de The CW al borde de la cancelación o, en el mejor de los casos, reubicadas en Paramount+ y HBO Max, los servicios de streaming de ViacomCBS y WarnerMedia. En este sentido, otro elemento a tener en cuenta en el futuro próximo serán los derechos de streaming e internacionales, que antaño fueron una importante fuente de ingresos de la cadena y ahora podrían volver a serlo en caso de renegociación.

"Mientras nos preparamos para la temporada 2022-23, estas ficciones, junto con las series que renovamos anteriormente, servirán de inicio de una base sólida formado por algunas de nuestras series más vistas para que podamos construir el próximo año y más allá", afirma Mark Pedowitz, presidente de The CW. "Estos dramas también son importantes para nuestra estrategia digital general, ya que son parte de nuestra programación más vista en streaming y socialmente comprometida, y esperamos sumar más series tanto renovada como nuevas para ayudar a fortalecer y expandir nuestra huella multiplataforma".