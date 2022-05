The CW quiere jugar sobre seguro tras sacudir su repertorio de series originales. En las últimas horas, la cadena estadounidense ha cancelado siete series ('Naomi', 'Dinastía', '4400', 'Embrujadas', 'Legacies', 'In the Dark' y 'Roswell, New Mexico'), que se unen a las ya ejecutadas 'Legends of Tomorrow' y 'Batwoman'. Tal sangría deja su parrilla como un queso gruyer, aunque el encargo de tres nuevas ficciones paliará ligeramente esa inevitable sensación de vacío.

Al mismo tiempo que iba encadenando cancelaciones, The CW ha confirmado que ha dado luz verde a temporadas completas de los tres pilotos que tenía en marcha: 'Gotham Knights', 'Walker: Independence' y 'The Winchesters'. Como apunta Deadline, los tres tenían muchas opciones de ganarse el encargo por su buena ejecución, los bagajes de sus sagas y la escasez de proyectos en desarrollo.

En primer lugar, 'Gotham Knights' bebe de los cómics de DC y tiene como creadores a Chad Fiveash, James Stoteraux y Natalie Abrams, que ya habían colaborado en 'Batwoman'. Su protagonista es el hijo adoptivo de Bruce Wayne que, tras la muerte de su padre, acaba uniendo fuerzas con los hijos de los villanos de Batman cuando estos son acusados de haber asesinado al justiciero de Gotham. Al desaparecer el Caballero Oscuro, esta joven banda se pondrá manos a la obra para que Gotham tenga algo de esperanza.

Viajando al pasado

Por su parte, tanto 'The Winchesters' como 'Walker: Independence' son precuelas. La primera es un spin-off de 'Sobrenatural' producido por Jensen Ackles y centrado en los padres de Sam y Dean, John y Mary, y su lucha por proteger el mundo de extrañas amenazas. Por último, 'Walker: Independence' es una escisión del reboot de 'Walker', que tiene a Jared Padalecki como productor ejecutivo y a Katherine McNamara como protagonista al meterse en la piel de Abby Walker, una viuda de finales del siglo XIX que emprende un viaje al Oeste tras el asesinato de su marido.