The CW cancela 'Legacies', 'Embrujadas', 'Naomi' y otras tres series más

The CW ha vuelto a sacar la guadaña. La cadena de WarnerMedia y ViacomCBS ha anunciado la cancelación de seis de sus series: 'Legacies', 'Embrujadas (2018)', 'Dinastía', 'Roswell, New Mexico' y las novatas '4400' y 'Naomi'. Aunque no todo han sido malas noticias, ya que 'All American: Homecoming', el drama deportivo spin-off de 'All American', tendrá segura temporada.

Las protagonistas de 'Legacies' y 'Embrujadas'

La noticia se produce pocas semanas después de que se comunicase la cancelación de 'Legends of Tomorrow' con siete temporadas y 'Batwoman' con tres porque supuestamente Warner Bros TV no quiso renovar los contratos de alquiler de sus platós. Y a esas hay que sumarles 'In the Dark', que se anunció hace un tiempo que no continuaría más allá de su cuarta temporada que aún está pendiente de estreno. Esto deja a 'Stargirl' y 'Tom Swift', spin-off de 'Nancy Drew', como las únicas ficciones de la cadena pendientes de conocer su futuro.

De todas estas cancelaciones, la más relevante por lo que supone es la de 'Legacies'. El final del segundo spin-off de 'Crónicas vampíricas' tras cuatro temporadas es también el final de una etapa de éxitos vampíricos que empezó en 2009 con el estreno de la adaptación de la saga de novelas de L. J. Smith. La ficción, que se mantuvo en antena durante ocho temporadas, se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Sin embargo, sus sucesoras, 'The Originals' y 'Legacies', nunca lograron iguala ese éxito.

Futuro incierto

Esta es, sin duda, la mayor racha de cancelaciones de The CW en muchos años, ya que la cadena juvenil capitaneada por Mark Pedowitz había conseguido una programación tan extensa como estable. Pero este año la situación es muy diferente ya que sus propietarios, Warner Bros. Discovery y Paramount Global, buscan deshacerse de ella. La principal candidata es Nexstar, el gigante mediático propietario del mayor número de cadenas locales de Estados Unidos, pero aún no hay nada oficial y no está claro que haya acuerdo antes de los Upfronts que se celebrarán la próxima semana.

Una de las razones podría ser los mil millones de dólares de Netflix que ha dejado de ingresar después de que The CW no renovase su acuerdo con la plataforma para incluir sus series en su catálogo porque Warner y Paramount querían incluir sus originales en sus respectivas plataformas, es decir, Paramount+ y HBO Max. De igual manera, el canal ha dejado de ingresar millones de dólares por las ventas internacionales por esa misma razón.