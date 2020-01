The CW da luz verde a 'Superman & Lois' y el reboot de 'Walker, Texas Ranger' con Jared Padalecki

The CW ha asentado los cimientos de su próxima temporada. Tras la renovación de trece de sus series, que se aseguran así la continuidad en la parrilla, la cadena propiedad de ViacomCBS y WarnerMedia ha encargado dos nuevas series sin necesidad de comprobar su viabilidad con respectivos pilotos de prueba. Los títulos en cuestión son 'Superman & Lois' y el reboot de 'Walker, Texas Ranger', que ya habían generado mucho ruido durante los últimos meses.

Tyler Hoechlin junto a Elizabeth Tulloch y Jared Padalecki

La nueva versión de 'Walker, Texas Ranger' cuenta con Jared Padalecki como sucesor de Chuck Norris. Al tratarse de un reboot es un reinicio en lugar de una secuela, por lo que el actor de 'Sobrenatural' dará vida a una nueva visión del personaje popularizado por Norris en los años 90. En esta ocasión, Walker contará con una compañera femenina, y será un padre de familia viudo que, tras pasar dos años infiltrado en una misión, debe regresar a casa para afrontar los desafíos de su nueva vida.

Por su parte, 'Superman & Lois' tiene como protagonistas a Tyler Hoechlin y Elizabeth Tulloch, que durante los últimos años han interpretado a los personajes titulares en varias series del Arrowverso. Ahora, tienen la oportunidad de desarrollar la historia de su relación en su propia ficción, que indagará en las tribulaciones que deben transitar dos padres trabajadores en el mundo contemporáneo, con el agravante de ser uno de los mayores héroes y una de las periodistas más exhaustivas del planeta.

Nueva era

El encargo de 'Superman & Lois' da aire fresco al Arrowverso, que se despedirá a finales de enero de 'Arrow', la ficción con la que arrancó este ambicioso entramado de superhéroes. La nueva serie convivirá con 'The Flash', 'Supergirl', 'Legends of Tomorrow' y 'Batwoman', a las que en un futuro podría sumarse el spin-off de 'Arrow' que vivirá su prueba de fuego con el episodio "Green Arrow & the Canaries", en el que Katherine McNamara, Katie Cassidy y Juliana Harkavy unirán fuerzas para demostrar su potencial como protagonistas.