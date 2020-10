The CW publica la fecha de estreno de sus series, retrasadas a enero por el coronavirus

El confinamiento derivado por la alta incidencia del coronavirus durante los primeros meses de la pandemia llevó a que muchas ficciones tuvieran que paralizar sus rodajes. Esto se ha traducido en un retraso de las fechas de estreno, como hemos visto en los meses de septiembre y octubre, claves para el lanzamiento de las principales series de las networks estadounidenses.

Jared Padalecki, protagonista de 'Walker'

Sin embargo, quien peor lo ha tenido ha sido The CW, quien ya anunció en los upfronts de mayo que todo su calendario se movía a enero de 2021, quedando como novedades en otoño algunas adquisiciones y el final de 'Sobrenatural'. La cadena ha desvelado por fin las fechas de estreno de sus series, dando a conocer, entre otras, cuándo llegarán los lanzamientos de 'Walker', 'Superman & Lois' y 'Trickster', sus tres nuevas apuestas.

Primer estreno: el 8 de enero

The CW inicia su nueva programación el viernes 8 de enero, nada más regresar del típico parón navideño. Ese día, estrena la novena temporada de 'Whose Line Is It Anyway?' y la séptima de 'Penn & Teller: Fool Us', sus ya dos clásicos formatos sin guion. Nos movemos al martes 12 para ver la segunda temporada de 'Two Sentence Horror Stories' y el estreno en Estados Unidos de 'Trickster', la ficción canadiense que ha recogido. El domingo 17 vuelve 'Batwoman' y al día siguiente, 'All American'.

La quinta temporada de 'Riverdale' comienza el miércoles 20 de enero, el mismo día que la segunda de 'Nancy Drew'. Será el día 21 cuando 'Walker', una de las grandes apuestas de The CW para esta temporada, vea la luz, compartiendo fecha con 'Legacies'. 'Embrujadas' cierra los estrenos de enero el domingo 24. Las tres novedades restantes no llegan hasta febrero, de modo que 'Black Lightning' vuelve el lunes 8 y 'The Flash' y 'Superman & Lois' comienzan el martes 23 de febrero.