The CW pone fecha al estreno de 'Stargirl' y la temporada final de 'The 100'

La despedida de 'Arrow' no será el único momento traumático que tendremos que vivir este año de la mano de The CW, que ha anunciado una nueva tanda de regresos y estrenos con la que tratará de no perder fuelle hasta el verano. El principal reclamo en esa renovada parrilla será el lanzamiento de la séptima y última temporada de 'The 100', que estará acompañado por el estreno de 'Stargirl' y el retorno de 'In the Dark'.

Eliza Taylor en 'The 100' y Brec Bassinger en 'Stargirl'

El esperado regreso de 'The 100' con su última tanda de episodios tendrá lugar el miércoles 20 de mayo, como señala Deadline. A partir de ese momento, los jóvenes protagonistas de la popular ficción postapocalíptica empezarán a cerrar sus tramas. Sin embargo, ese no será el final definitivo, ya que el creador de la serie original, Jason Rothenberg, ya está preparando un spin-off.

Esa prolongación se tratará de una precuela ambientada mucho antes de los eventos mostrados en la serie original. Por el momento, el proyecto se encuentra en fase de desarrollo, pero, en el caso de salir adelante, mostraría a un grupo de supervivientes que tratan de fundar una sociedad mejorada en un mundo hostil. En España, la conclusión de 'The 100' podrá verse a través de Syfy.

Una nueva heroína

Antes de esa inevitable cita, The CW vivirá el estreno de 'Stargirl', la nueva producción original de la plataforma de streaming DC Universe, que se emitirá en abierto a partir del martes 12 mayo en la franja posterior a 'The Flash'. Además de la ficción protagonizada por Brec Bassinger, Luke Wilson y Amy Smart, la cadena de ViacomCBS y WarnerMedia también estrenará la segunda temporada de 'In the Dark', en su caso el jueves 28 de mayo.