Ellen DeGeneres fue víctima de abusos sexuales por parte de su padrastro cuando tenía 15 años

#MeToo es mucho más que una expresión en Hollywood. Son dos palabras que han desatado todo un movimiento de sororidad entre víctimas de abusos sexuales que ha incitado a que muchas y muchos saquen los traumas que tenían escondidos en lo más profundo de su alma. La última en hacerlo ha sido Ellen DeGeneres, que en una entrevista para David Letterman ha confesado que su padrastro abusó sexualmente de ella cuando tenía 15 años.

Ellen DeGeneres

"La única razón por la que voy a entrar en detalles es porque no quiero que ninguna chica deje que le pase algo así", se arrancaba la presentadora en 'My Next Guest Needs No Introduction' ('Mi próximo invitado no necesita presentación'), en un entrevista que estará disponible este viernes 31 de mayo en Netflix. DeGeneres ya había esbozado alguna que otra vez que durante su adolescencia fue víctima de algo horrible, pero nunca se había lanzando a contar lo sucedido con pelos y señales.

Los abusos se produjeron cuando la presentadora tenía 15 años, justo cuando su madre enfermó de cáncer de mama. Esa fue la excusa perfecta para que su padrastro pudiera abusar de ella. "Mi madre acababa de someterse a una masectomía. Tenía cáncer de mama y él me dijo que notó un bulto en su otro pecho y que necesitaba sentir el mío. Como yo no sabía nada sobre los cuerpos, no sabía que mi pecho era diferente... Me convenció de que necesitaba tocármelo", relató.

"Ojalá me hubiera cuidado mejor"

DeGeneres guardó en silencio lo ocurrido con la intención de "proteger" a su madre. "Sabía que eso iba a arruinar su felicidad", explica. Eso dio pie a que su padrastro intentara abusar de ella "una vez y otra vez", hasta que un día intentó echar su puerta abajo. "Le di una patada a la ventana y salí corriendo, porque sabía que eso iba a ir a más", rememora. Finalmente, la cómica decidió dar un paso al frente y contárselo a su madre, pero no la creyó. De hecho, siguió casada con ese hombre durante 18 años más.

"Nunca debí de haberla protegido. Tenía que haberme protegido a mí misma", concluye DeGeneres, que intenta que su relato sirva para que otras víctimas de abusos sean conscientes de lo importante que es alzar la voz. "Realmente, no dejé que me afectara. Hasta hace poco, que me dije 'ojalá me hubiera cuidado mejor'".

La era del #MeToo

El famoso lema #MeToo se desató el pasado 2017, cuando un artículo de The New York Times sacó a la luz los testimonios de numerosas mujeres que aseguraban haber sido abusadas por parte de Harvey Weinstein, uno de los mayores pesos pesados de Hollywood. Entre las mujeres que se atrevieron a dar un paso al frente se encontraba la actriz Ashely Judd, uno de los rostros más populares de los años 90 y 2000 y que desapareció de la gran pantalla de la noche a la mañana. Más tarde, se conocería que la mano de Weinstein había estado involucrada en su ostracismo mediático.

Que alguien se atreviera a poner el foco en uno de los hombres más poderosos del cine hizo que numerosas víctimas de abusos dijeran "yo también" y que se animaran a publicar en redes sociales sus testimonios, utilizando el hastag #MeToo, con la intención de crear un testimonio digital de todo lo que sucede y hacer ver a otras personas que no están solas.