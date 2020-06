'The Head' y 'Kosta', dos potentes thrillers que combinan a la perfección

'The Head' y 'Kosta' son, al mismo tiempo, idénticas y opuestas. Ambas producciones de The Mediapro Studio son thrillers de corte realista, que sumergen a sus protagonistas en enigmáticas oleadas homicidas, y suponen improbables alianzas con países que, a priori, poco tienen que ver con España: la primera surge de una coproducción con Japón y la segunda, con Finlandia. Al acercarnos un poco más, como hemos podido hacer al ver los dos primeros episodios de cada una, es donde se encuentran los contrastes que hacen de esta dupla la complementaria consolidación de la estrategia internacional de Mediapro; mientras que 'The Head' nos encierra en el Polo Sur con su narrativa no lineal, 'Kosta' ofrece una mirada expansiva de Málaga con una estructura más convencional.

'The Head': Perdiendo la cabeza

Álvaro Morte y Chris Reilly en 'The Head'

'The Head' empieza con una fiesta. Mediante un espectacular plano, el director Jorge Dorado nos muestra el furor con el que se celebra el cambio de turno en una estación de investigación del Polo Sur. Sin embargo, ese entusiasmo generalizado no tarda en contrastar con la inestabilidad psicológica que aflora entre la decena de científicos y demás trabajadores que cubren las necesidades mínimas de la base durante el invierno. Y en un juego cronológico cada vez más frecuente en los thrillers televisivos, vivimos un temprano salto al futuro para descubrir que en este aislado espacio ha tenido lugar una terrible tragedia.

Esa premisa puede sonar familiar, pero lo que no lo es tanto -aunque no sea un recurso literario revolucionario- es el recurso de la narradora poco fiable, ya que descubrimos qué ha sucedido, o al menos una versión de los hechos, a través del relato de una superviviente. De esta manera, el espectador, al igual que los improvisados encargados de la investigación dentro de la serie, tiene que decidir hasta qué punto confía en los recuerdos de la testigo. Se crea así un juego narrativo que, sin aturdir -al menos en su arranque- con multitud de versiones de los hechos, construye un relato sólido, introduciendo giros propios del género en los momentos adecuados para que no decaiga el interés.

Otro factor diferencial es ese enfoque realista comentado previamente, apoyado en un variado plantel de personajes, tanto en lo relativo a nacionalidades como a personalidades. A diferencia de "The Thing", que es seguramente su referencia más directa, aquí no se insuflan elementos sobrenaturales para impulsar el misterio, sino que todo radica en las grietas de unos personajes que ocultan tanto como la serie que protagonizan. Entre ese coral reparto, Álvaro Morte es quizá la estrella más reconocible, pero la auténtica sorpresa es Katharine O'Donnelly, una joven actriz escocesa que, a pesar de su escasa experiencia televisiva, brilla con luz propia en una notable historia sobre confinamiento físico y mental.

'Kosta': Paraíso azul

María Romero y Fran Perea en 'Kosta'

Andrés Villanueva es un agente atormentado por su pasado, como todo personaje de policiaco actual que se precie. Esa tortura mental le ha llevado a poner un techo a su carrera profesional, limitándose a resolver los escasos vaivenes que azotan a la Costa del Sol malagueña, pero como bien nos ha enseñado el género, cuanto más tranquilo es un lugar, mayor es el revés que le espera. El punto de partida de 'Kosta' es la aparición de una anciana fallecida en su hogar. Un caso aparentemente sencillo, que parece no ser más que una muerte natural. No obstante, el ímpetu que aporta a la mezcla Luisa, la compañera novata de Andrés, ayuda a indagar más a fondo acerca de lo sucedido.

De alguna manera ese fallecimiento que podría haber pasado desapercibido podría estar relacionado con una red criminal más grande. Drogas, ajustes de cuentas, negocios turbios... Poco a poco se introducen elementos que agravan la investigación, a la que se suma tangencialmente una veterana agente finlandesa que ha cruzado el continente para cumplir un sencillo cometido, aunque realmente su escapada responde a la necesidad de desconectar de su vida personal. El toque nórdico no resulta impostado, ya que no es una imposición de la coproducción con Finlandia, sino que enriquece la personalidad de la serie, que centra su atención en la mayor comunidad finlandesa fuera de su país, ubicada en Fuengirola. Así se cruzan dos culturas opuestas geográficamente, pero que casan de manera natural tanto en el Mediterráneo como en la propia serie.

El choque cultural hace que se fluya constantemente entre castellano, finés e inglés, sin que resulte forzado en ningún momento por parte del reparto patrio, encabezado por Fran Perea y María Romero. El tándem de agentes españoles demuestra una química orgánica en pantalla, que nace de sus diferentes perspectivas y de un objetivo en común: cortar el grifo de los crímenes. Cada uno tiene un método para alcanzar ese cometido, al igual que la policía finlandesa interpretada por Riitta Havukainen, y el resultado de esa combinación es un thriller centrado y sencillo, que no se anda por las ramas para meternos de lleno en su misterio.