'The Last of Us' completa el elenco principal de la segunda temporada con dos fichajes

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' está allanando el camino de cara al inicio del rodaje de su segunda temporada. Con el final de las huelgas de guionistas y actores, era cuestión de tiempo que la ficción original de HBO empezara a desvelar sus fichajes, y esta semana se han ido comunicando uno a uno. En primer lugar, se desveló que, como se venía rumoreando, Kaitlyn Dever dará vida a Abby, cuya importancia en la trama será fundamental, y después han llegado otras dos confirmaciones.

Jesse y Dina en 'The Last of Us Parte II'

Y es que la adaptación de la franquicia de Naughty Dog, auspiciada por PlayStation,, los otros dos nuevos personajes que tendrán un elevado rango de protagonismo junto a Abby (y Ellie y Joel, evidentemente). Por un lado,, "un pilar de la comunidad que antepone a los demás, a veces con unas terribles consecuencias". "Young es uno de esos inusuales actores del que no puedes negar su talento nada más verlo", han señalado, Craig Mazin y Neil Druckmann, creadores de la serie.

Junto a él veremos a Isabela Merced como Dina, "el nuevo interés romántico de Ellie y la ex de Jesse". Por tanto, ambos personajes forman parte de la comunidad en la que recalan Joel y Ellie tras la aventura de la primera temporada, aunque los eventos de la segunda llevarán a los protagonistas a enfrentarse a "la brutalidad del mundo en el que habitan". "Dina es cálida, brillante, salvaje, divertida, peligrosa, tiene moral y te enamoras inmediatamente de ella. Puedes buscar eternamente una actriz que encapsule todo eso, o puedes buscar directamente a Isabela Merced", han añadido Mazin y Druckmann. Conocida previamente como Isabela Moner, la también cantante ha destacado en proyectos como 'Dora y la ciudad perdida' o 'Rosalina', en la que precisamente coincidió con Dever.

Sin más retrasos

El desfase del inicio del rodaje de la segunda temporada de 'The Last of Us' no se alargará más, ni siquiera por la lesión que Pedro Pascal exhibió en la alfombra roja de los Globos de Oro, la cual cruzó con el brazo en cabestrillo. Como indica Deadline, este desafortunado accidente no impactará en el plan de producción de la serie de HBO, que pondrá a rodar las cámaras en algún momento de febrero en Vancouver, con la previsión de lanzar los nuevos episodios en 2025.