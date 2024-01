'The Last of Us' ficha a Kaitlyn Dever para dar vida a Abby en la segunda temporada

Por Alejandro Rodera |

'The Last of Us' tenía un desafío muy complejo de cara a la segunda temporada: encontrar a la actriz ideal para interpretar a Abby, la principal novedad de la siguiente tanda. A mediados de noviembre, ya circularon rumores sobre posibles avances en este proceso de casting que había estado paralizado por las huelgas de guionistas y actores en Hollywood y, aunque no siempre es el caso, las informaciones de insiders iban bien dirigidas, ya que sí, Kaitlyn Dever será la encargada de dar vida a Abby.

Kaitlyn Dever será Abby en 'The Last of Us'

HBO ha confirmado que la protagonista de ' Creedme ' y ' Nadie te salvará , quien se encargó de interpretar a Abby en "The Last of Us Parte II", el laureado videojuego del que beberá la adaptación en su segunda entrega. El personaje, que, ha sido descrito como "una experimentada soldado cuya visión del mundo como un lugar blanco o negro es desafiada mientras". En la obra original, los jugadores llegaban a controlar a Abby, lo cual denota su relevancia en la trama que está por venir.

"Nuestro proceso de casting para la segunda temporada ha sido idéntico al de la primera: buscamos actores de primer nivel que representen las almas de los personajes del material original", han declarado Craig Mazin y Neil Druckmann, cocreadores de la serie. Tras llegar a un acuerdo con HBO, Dever se ha sumado a la familia de la adaptación televisiva, que volverá a estar encabezada por Bella Ramsey y Pedro Pascal como Ellie y Joel. A la recién llegada se sumarán próximamente otros fichajes que formarán parte del rodaje de la nueva entrega, que arrancará sus grabaciones en Vancouver en febrero.

Círculo cerrado

La implicación de Dever culminará los esfuerzos de la actriz por formar parte de la franquicia, ya que en el pasado ya estuvo a punto de liderar la película inspirada en el videojuego que estuvo en marcha antes de la serie. De hecho, llegó a hacer una lectura de guion como Ellie, pero finalmente aquel proyecto se acabó cayendo. Afortunadamente, la protagonista de 'Súper empollonas' ha recibido una segunda oportunidad, aunque sea a través de Abby (que en su momento despertó una respuesta muy polarizada por parte de cierto sector de jugadores), de sumergirse en este universo. Además, cabe resaltar que Dever ya había cruzado su camino con el de Druckmann, director creativo de la saga y presidente de Naughty Dog, ya que interpretó a Cassie en "Uncharted 4".