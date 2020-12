'Halo', 'The Last of Us' y otras 5 series basadas en videojuegos que vienen pisando fuerte

La industria cinematográfica ha pasado de considerar a los videojuegos como un medio marginal, al que acudir para tratar de sacar más rendimiento a sus películas con experiencias interactivas -no necesariamente elaboradas-, a rendirse a las bondades narrativas de un medio en pleno apogeo. No obstante, la relación entre el cine y los videojuegos, rebosante de adaptaciones abocadas al olvido, ha abierto la puerta a que la televisión recoja el testigo y se convierta en el lugar ideal para desarrollar las poderosas y extensas historias que hemos experimentado antes con el mando en las manos.

Por eso, desde FormulaTV hemos querido recopilar algunos de los proyectos inspirados en sagas de videojuegos que están en marcha en la pequeña pantalla. Hemos dejado fuera algunos tan interesantes como 'My Friend Pedro' o 'Disco Elysium', ambos desarrollados por dj2 Entertainment ("Sonic: La película"), para centrarnos en estos siete títulos que ya han encontrado una cadena o plataforma que los ampare:

'Cyberpunk Edgerunners'

El mundo de "Cyberpunk 2077" crecerá con la animada 'Cyberpunk Edgerunners'

Múltiples retrasos después, "Cyberpunk 2077" ha vivido un lanzamiento calamitoso. La esperadísima obra de CD Projekt RED, responsables de la trilogía "The Witcher", ha llegado a las tiendas en un estado bochornoso, al menos en su versión más extendida para consolas, la de PS4 y Xbox One, que ha dado pie a una retahíla infinita de memes y, sobre todo, a un notorio desplome en bolsa de la compañía polaca. Ante este accidentado suceso, lo mejor que podemos decir de 'Cyberpunk Edgrunners', el anime que compartirá universo con el juego, es que no dependerá únicamente de CD Projekt RED, ya que la desarrolladora ha unido fuerzas con dos socios tan versados como Studio Trigger ('Kill la Kill') y Netflix ('Castlevania'). El resultado será una ficción de diez episodios cuyo estreno está programado para 2022, y que tendrá como protagonista a un chaval callejero que, ante la opresora realidad de la futurista Night City, tratará de sobrevivir convirtiéndose en mercenario.

'Fallout'

El postapocalipsis de "Fallout" se desatará en Amazon

La franquicia "Fallout" se adentró en los páramos postapocalípticos antes de que esa árida ambientación fuera extremadamente recurrente. Nacida como una suerte de sucesora de "Wasteland" en 1997, más adelante la saga pasó a manos de Bethesda, donde ahora mismo se encuentra en un bajo estado de forma tras el lanzamiento del controvertido "Fallout 76". En su ADN se encuentra el rol más clásico, que exige de docenas de horas para descubrir sus apasionantes bondades, por lo que la adaptación televisiva resulta la más idónea a la hora de invocar su espíritu en otro medio. Así lo ha asumido Amazon Prime Video, que ha contado con Jonathan Nolan y Lisa Joy, creadores de 'Westworld', para dar luz verde a una serie de "Fallout" que nos llevará a un futuro postnuclear, con la devastación que ello supone, pero sin perder el contraste entre el humor negro y las consecuencias más brutales de unas ambiciones desmedidas.

'The Cuphead Show!'

Cuphead y Mugman volverán con nuevas aventuras en 'The Cuphead Show!'

Cuando Netflix anunció que estaba desarrollando una serie animada de "Cuphead", de alguna manera se cerró el círculo del aclamado juego de Studio MDHR, que en su momento bebió abundantemente de las ficciones animadas de los Fleischer Studios. Los hermanos Moldenhauer, que estarán implicados en la producción de la plataforma de streaming, conocida como 'The Cuphead Show!', tomaron como referencia el estilo aplicado casi un siglo antes a personajes como Popeye o Betty Boop, moldeando una identidad visual inconfundible que fue de la mano de pantallas plataformeras y combates (¡muy!) desafiantes. En su salto a la pequeña pantalla, se tratará de expandir la franquicia recuperando a sus dos protagonistas, Cuphead y Mugman, dos hermanos de personalidades dispares que vivirán aventuras extremadamente surrealistas.

'The Last of Us'

HBO reúne una vez más a Joel y Ellie en la serie de "The Last of Us"

El postapocalipsis también es el telón de fondo de "The Last of Us", la laureada franquicia de Naughty Dog. No obstante, más allá de su represiva ambientación, la historia de Joel y Ellie ha trascendido principalmente por su plano emocional y narrativo, que empuja constantemente al espectador a cuestionarse sus propias acciones. De esos dilemas morales, resignificados y llevados al límite por la secuela publicada este mismo año, brota un relato de supervivencia cuyas inquietudes no podían estar más alineadas con las de HBO. La prestigiosa cadena confirmó recientemente el encargo de una serie inspirada en "The Last of Us", cuyos guiones correrán a cargo del creador de 'Chernobyl', Craig Mazin, y del director creativo de la saga, Neil Druckmann. Por el momento, tan solo sabemos que la adaptación tomará como referencia el juego original, publicado en 2013, por lo que redescubriremos el viaje emprendido por el hastiado Joel y la adolescente Ellie a través de Estados Unidos.

'Resident Evil'

Netflix prepara dos series de "Resident Evil"

"Resident Evil" está viviendo una nueva juventud. La exitosa propiedad intelectual de Capcom salió del pozo en el que se había precipitado años atrás, y lo hizo impulsada por "Resident Evil 7", que recuperaba los elementos más representativos de la saga sustituyendo la tercera por la primera persona. Desde entonces, se han revisitado algunos de los títulos más emblemáticos de la saga con dos remakes y se ha expandido la visión de la séptima entrega con una secuela que llegará en 2021. Sin embargo, esa reinvención todavía no ha ido acompañada de un renacer en el ámbito de las adaptaciones, donde no ha levantado cabeza tras una sucesión de películas que perdieron rápidamente el norte. Aquí entrará en juego Netflix, que ya tiene en marcha dos series: la animada 'Resident Evil: Oscuridad infinita', que se podrá ver en 2021 y que contará con algunos de los protagonistas más emblemáticos, como Leon S. Kennedy y Claire Redfield; y otra apuesta de acción real, titulada tan solo como 'Resident Evil', que despliega una narración en dos tiempos, antes y después del virus, mostrando este punto de inflexión a través de los ojos de las hermanas Jade y Billie Wesker.

'Halo'

El Jefe Maestro tendrá un 2021 cargado de emociones fuertes

De manera totalmente fortuita, 2021 podría ser un año histórico para "Halo", la franquicia más representativa de Xbox. Si todo va bien, aunque cueste mantener las esperanzas en estos tiempos inciertos, a lo largo del próximo año tendría que llegar a las tiendas "Halo Infinite", el nuevo juego de la saga, cuyo retraso dejó sin novedades first party al reciente lanzamiento de Xbox Series S y X, y también se producirá el estreno de la adaptación televisiva que prepara Showtime. Esta incursión en la pequeña pantalla lleva años gestándose, y finalmente se hizo oficial cuando la cadena de pago encargó diez episodios de la misma en 2018. Desde entonces se han producido cambios tras las cámaras, se ha fichado a Pablo Schreiber ('American Gods') para dar vida al icónico Jefe Maestro y se ha sufrido un revés por la pandemia. El rodaje, que arrancó en octubre de 2019, tuvo que detenerse a comienzos de este año, aunque meses después ha podido retomarse, por lo que cabe esperar que esta ambiciosa propuesta ambientada en el siglo XXVI, con una lucha entre humanos y alienígenas en su epicentro, se deje ver a la par que la nueva entrega de la franquicia matriz.

'Assassin's Creed'

La Hermandad de los Asesinos también ha encontrado un nuevo hogar en Netflix

"Assassin's Creed" tendrá una nueva oportunidad de consolidarse como una masiva franquicia multimedia. El fracaso en taquilla de la adaptación cinematográfica, que fue incapaz de alzar el vuelo en 2016 a pesar de contar con nombres tan potentes como los de Michael Fassbender, Marion Cotillard y Justin Kurzel, sepultó las intenciones de desarrollar una saga de películas que llegarían en paralelo a los nuevos juegos. Con ese plan descartado, y tras la buena acogida recibida por "Origins", "Odyssey" y "Valhalla", Netflix ha entrado en juego y se ha asociado con Ubisoft para desarrollar diferentes proyectos. El primero en llegar será una serie de acción real que todavía se encuentra en un estado muy embrionario de su desarrollo, por lo que se desconoce si recurrirá a Ezio Auditore, Altaïr o algún otro protagonista ya conocido o si, como ya hizo la película, tratará de articular un nuevo enfoque con respecto al milenario enfrentamiento entre Templarios y Asesinos.