Primeras imágenes de la segunda temporada de 'The Mandalorian', que se ha inspirado en 'Juego de Tronos'

'The Mandalorian' escapó por los pelos de las garras del coronavirus. El rodaje de la segunda temporada finalizó tan solo cuatro días antes del frenazo de la industria en marzo. Aun así, los responsables de la serie de Disney+ han tenido que llevar a cabo su postproducción en situaciones extraordinarias, que no han impedido que se cumplan sus planes de estreno, ya que podremos empezar a ver los nuevos episodios a partir del 30 de octubre. Y antes de que llegue esa esperada fecha, Entertainment Weekly nos ha permitido echar un vistazo a cómo serán las nuevas aventuras del mandaloriano.

Un reportaje publicado por el medio estadounidense recoge las primeras imágenes de la segunda temporada de 'The Mandalorian', en las que no podía faltar el posado de rigor del pistolero interpretado por Pedro Pascal junto a Baby Yoda. Además, también se muestra en acción a Cara Dune y Greef Karga, los personajes interpretados por Gina Carano y Carl Weathers, que regresan tras acompañar al protagonista en la primera entrega.

En cuanto a la trama que vertebrará la nueva tanda de episodios se han aportado datos muy reducidos. "Empezamos directamente después de la primera temporada y está yendo a un territorio muy peligroso," ha asegurado Pascal, que reflexiona acerca de las motivaciones de su personaje: "De manera inesperada, es como un pasajero dentro de esta experiencia, no sabe qué va a pasar, ni sabe cómo proteger al Niño. No sabemos lo lejos que está dispuesto a ir para hacerlo, y están buscando nuevas formas de llevarle al límite."

Lo que sí está confirmado es que el mandaloriano se ha topado con un desafiante enemigo en la figura de Moff Gideon, ya que su enfrentamiento será un elemento central en la segunda temporada. "Es una batalla icónica. Quiero desarmarle mentalmente. ¿Quién sabe? Quizá exista la posibilidad de hacerle luchar de mi lado. Puedes pensar que soy un villano, pero estoy tratando de aprovechar algo de energía y poderes para crear un camino que puede ser beneficioso para todos. Le veréis ser algo diplomático pero sobre todo un manipulador," ha afirmado Giancarlo Esposito, que da vida al amenazante antagonista.

