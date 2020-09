'The Walking Dead: World Beyond' se estrena en simulcast el 5 de octubre en cuatro canales de AMC Networks

A principios de septiembre, conocíamos que 'The Walking Dead' llegaría a su fin con la undécima temporada, poniendo punto y final a la serie de caminantes. Pero cuando una puerta se cierra, otra se abre, como va a ocurrir con 'The Walking Dead: World Beyond', que comienza su andadura en Estados Unidos el próximo 4 de octubre en AMC.

Iris y Hope, dos de las protagonistas de 'The Walking Dead: World Beyond'

Como es habitual en esta franquicia, en la madrugada del 4 al 5 de octubre, AMC España emitirá el episodio en versión original subtitulada a las 3:30 horas, coincidiendo con el estreno al otro lado del charco. Pero, además, AMC Networks ha preparado un evento para la emisión de este spin-off. Los espectadores que se esperen a ver el episodio en versión doblada podrán hacerlo hasta en cuatro de los canales del grupo de comunicación.

A través de un evento en simulcast, 'The Walking Dead: World Beyond' será retransmitido el 5 de octubre a las 22:10 horas en AMC, SundanceTV, Dark y XTRM. Será a partir de la semana siguiente con el segundo episodio cuando la emisión continúe exclusivamente en AMC. Por otro lado, AMC Networks deja el episodio bajo demanda al servicio de los abonados a Movistar+, Vodafone TV, Orange TV y Grupo Euskatel tras su estreno cada semana.

La primera generación tras el apocalipsis

'The Walking Dead: World Beyond', el segundo spin-off de 'The Walking Dead', tiene como planteamiento la primera generación nacida tras el apocalipsis. Las hermanas Iris y Hope se marchan junto a sus amigos Elton y Silas fuera de las vallas que custodian su pueblo. En este viaje, descubrirán el mundo real que acecha tras la seguridad de sus hogares, pero también la verdad de la organización que controla el nuevo mundo y que tiene a Elizabeth al frente.