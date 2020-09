AMC cancela 'The Walking Dead' tras 11 temporadas y encarga un spin-off de Daryl y Carol

Después de una década, AMC ha puesto fecha de fin a su mayor éxito de audiencia: 'The Walking Dead'. La ficción inspirada en los cómics de Robert Kirkman ha tenido un 2020 complicado, ya que tuvo que posponer el lanzamiento del desenlace de su décima temporada debido al coronavirus, y ahora ha recibido el golpe de gracia al anunciarse que finalizará con la entrega siguiente.

Carol y Daryl en 'The Walking Dead'

Como informa Variety, la undécima temporada de 'The Walking Dead' será la última, y para despedirse como es debido contará con más episodios de lo habitual. En concreto, la tanda final estará compuesta por 24 episodios, que se emitirán entre finales de 2021 y 2022. A esos capítulos hay que sumar el último de la décima temporada, que se estrenará finalmente el 4 de octubre, y otros seis adicionales de esa penúltima entega, que se grabarán y emitirán a comienzos de 2021.

Los veteranos no descansan

El reverso de esta noticia es que, además de cancelar 'The Walking Dead', AMC ha encargado un spin-off de la serie que estará centrado en Daryl y Carol. Por lo tanto, Norman Reedus y Melissa McBride, los dos grandes veteranos de la ficción, que llevan implicados en ella desde la primera temporada, podrán seguir dando vida a sus míticos personajes. Cabe recordar que hace dos años Reedus y McBride expandieron su vínculo contractual con AMC con un trato que les aseguraba su futuro en la franquicia, ya fuera dentro de la serie principal o fuera de ella.

Los encargados de desarrollar esta nueva producción serán Scott Gimple, principal arquitecto de la franquicia televisiva, y Angela Kang, actual showrunner de 'The Walking Dead', que desempeñará la misma labor en el spin-off, que se estrenará en 2023. Por último, AMC también ha dado luz verde a una antología titulada 'Tales of the Walking Dead', desarrollada por Gimple, que en cada episodio explorará nuevos personajes y otros ya existentes dentro del universo creado por Kirkman.