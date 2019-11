'The Walking Dead' no se cierra ante un posible regreso de Andrew Lincoln

La novena temporada de la serie fue complicada para los fans y personajes de 'The Walking Dead'. La ficción de AMC no solo había dicho adiós a Carl (Chandler Riggs) un poco antes, sino que tenía que despedirse también con Rick Grimes (Andrew Lincoln) y Maggie (Lauren Cohan). Pese a eso, desde la serie se prestan a recuperar algunos personajes importantes, como comentaba la showrunner Angela Kang en Deadline.

Danai Gurira y Andrew Lincoln en 'The Walking Dead'

En la entrevista, y ante el regreso de Lauren Cohan en la undécima temporada, el medio quiso saber si había posibilidades de que Andrew Lincoln retomara el papel del sheriff en la serie. Ante esto, Kang respondía que "esta temporada no", pero se mostraba encantada ante esa posibilidad. Y no parece imposible de llevar a cabo, ya que lo último que se supo de Rick Grimes es que no está muerto.

Añadía que el intérprete quería volver, al menos en su faceta como director, pero que no se llegó a concretar nada porque Lincoln no quería dejarles "tirados en el último momento si algo surgía". Pese a todo, la showrunner mantiene que "la puerta está siempre abierta" para el actor, que lideró la serie durante sus nueve primeras temporadas.

Un futuro incierto, pero asegurado

Regrese o no Rick Grimes, aún quedan las películas (todavía sin nombre ni fecha) protagonizadas por el personaje. En ellas la franquicia explorará nuevos escenarios, lejos de aquellos en los que se desarrolla la serie. No es el único spin-off que llegará al universo de 'The Walking Dead', puesto que 'The Walking Dead: World Beyond' comienza a emitirse en primavera de 2020.