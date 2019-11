'The Walking Dead': Una despedida y una peligrosa trampa protagonizan la midseason finale

La semana pasada en 'The Walking Dead' recibimos un duro golpe con la inesperada muerte de Siddiq. El doctor de Alexandria y padre de la pequeña Coco, moría asfixiado a manos de Dante, su mano derecha en la consulta médica. Él mismo era el encargado de hilar recuerdos hasta descubrir que detrás de ese supuesto y amigable ayudante se encuentra en realidad uno de los miembros del grupo liderado por Alpha. Además, vimos cómo Aaron intentaba ganarse la confianza de Gamma explicándole los beneficios y las ventajas de vivir en una comunidad que busca prosperar alejada de la muerte. Por su parte, Carol volvía a sobrepasar los límites actuando por su propia cuenta, haciendo caso omiso a las advertencias de Daryl y provocando que Lydia decidiera abandonarles al sentirse utilizada y manipulada.

La llegada de Dante

En este, que podemos ver en VOSE la madrugada del domingo al lunes y doblada al castellano cada lunes por la noche en FOX España, Rosita descubre la muerte de Siddiq y la traición de Dante. Este duro golpe trastoca los ánimos de los habitantes de Alexandria, especialmente de Rosita y del padre Gabriel. Mientras tanto, Michonne y Judith llegan a Oceanside, donde tienen que lidiar con la llegada de un desconocido. Al mismo tiempo, Daryl, Carol, Aaron y compañía optan por embarcarse en una peligrosa misión que podría llevarles hasta la horda de Alpha.

Alpha manipuló a Dante en 'The Walking Dead'

Saber cómo Dante había llegado hasta Alexandria era una de las grandes incógnitas desde que supimos que era un Susurrador. Nuestras dudas se han resuelto rápidamente pues, utilizando la técnica del flashback, nos han mostrado cómo Alpha le manipuló para que siguiera su plan. Así pues, sabiendo que era un hombre leal, inteligente, sensato y alguien en quien confiar, la líder de los Susurradores le pidió que fuera sus ojos y sus oídos en Alexandria. Alpha no erró el tiro, puesto que con decirle que así iba a conseguir un lugar especial dentro del grupo, Dante no dudó ni un segundo en cumplir con la misión. De esta forma, como ya imaginábamos, él fue el responsable de las pintadas, de que el agua se contaminara e incluso de la muerte de la pobre anciana, que no falleció por culpa de la infección.

Alpha ha jugado muy bien sus cartas con Dante, de hecho, con esta especie de caballo de Troya nos ha dejado una mitad de temporada interesante. Quizá podrían haber seguido jugando al despiste con Dante, pero resultaba complicado encontrar una excusa creíble para justificar la muerte de Siddiq. Por tanto, han preferido que el engaño salga a la luz de una forma rápida y por culpa de un error cometido por el propio Dante. El hombre no ha sido tan inteligente como parecía, no solo le descubrió Siddiq, Rosita ha hecho lo propio tras recibir una excusa peregrina sobre el paradero del padre de su hija. Una vez descubierto, Dante ha decidido atacar a Rosita para acabar con ella, pero lo que no sabía era que ella es mucho más fuerte de lo que aparenta, sobre todo cuando se trata de proteger a su retoño.

Rosita pelea contra un caminante en 'The Walking Dead'

Mediante esta trama nos han regalado una pequeña dosis de acción y emoción nada más comenzar el capítulo, algo que se agradece para captar nuestra atención desde el minuto uno. No vamos a negar que nos gusta ver a nuestros protagonistas en peligro, especialmente si logran salir del apuro tras deleitarnos con sus habilidades para defenderse. Además, en esta ocasión nos han dejado casi sin respiración al pensar por un segundo que Siddiq convertido en caminante podía atacar a su propia hija. Al final ha sido Rosita la que no ha tenido que rematar a Siddiq tras zafarse de Dante, sin tiempo alguno para asimilar todo lo que acababa de pasar.

La historia de Dante no ha servido únicamente para dejarnos una muerte más y un gran dolor en el resto del grupo, también para hacernos ver que no son tan fuertes como ellos mismos creen. La intención de Dante era informar a Alpha de cada movimiento de sus enemigos, pero también conseguir que la paranoia reinara entre ellos para demostrar que su comunidad se puede derrumbar ante cualquier problema. Aunque el mundo ya no es el que era, ellos siguen siendo seres humanos con dudas y miedos, tal y como confiesa Rosita al reconocer que tiene pánico de morir y dejar huérfana a Coco. Esos temores también han llegado hasta el padre Gabriel, que se ha tomado la justicia por su cuenta y ha asesinado a sangre fría a Dante. La escena ha sido de lo más impactante, pero también un ejemplo de cómo han evolucionado los personajes, pues nada queda de aquel Gabriel miedoso que renegaba de la violencia y la muerte.

La importancia de confiar

Gamma conversa con Aaron en 'The Walking Dead'

En el anterior capítulo fuimos testigos de cómo Gamma descubría que Lydia está viva y que Alpha les había engañado. Toda esa información fue como si le hubiesen tirado un jarro de agua fría, sobre todo porque ella confiaba ciegamente en su líder e incluso había dejado que sacrificaran a su hermana. Puede que esa decepción y rabia sean las que le hacen acercarse de nuevo a Aaron, aunque ahora bajo la promesa de ayudarle ofreciéndole información importante. Confiar en un Susurrador debería estar prohibido después de ver cómo Dante les ha engañado tan fácilmente, pero Aaron se deja llevar por su buen corazón y le permite seguir hablando. Eso sí, antes le pide que se quite la máscara y Gamma acepta, dejando ver su rostro y desvelando su verdadero nombre.

Mary, que así es como se llama, ha dado un paso al frente mostrando su lado más humano, una faceta que podría acercarle a Alexandria si todo lo que está haciendo y contando es real. Según reconoce, quiere ver a su sobrino, pues es la única familia que le queda y parece arrepentida de haberlo abandonado. Para que Aaron le permita acercarse al pequeño, supuestamente le ha revelado el paradero de la gran horda de Alpha, sin embargo, la desconfianza debe predominar. Puede que sus palabras sean ciertas porque ha dado la cara y ha dejado ver que los Susurradores quizá puedan volver a humanizarse e integrarse en el nuevo mundo que están formando, pero todo dependerá de la veracidad de sus acciones y palabras.

Mientras tanto, Ezekiel ha regresado a Alexandria por unos días tras la noticia de la muerte de Siddiq. Allí se ha producido el encuentro con Carol, ese que llevábamos esperando desde que conocimos que el que fuese el líder de El Reino tiene cáncer. Para decepción de los que mantenían la esperanza de que pudiesen reconciliarse, la conversación ha sido de lo más fría. Además, Ezekiel no se ha atrevido a desvelar nada, terminando el encuentro de una forma cordial. A pesar de todo, el cariño y la preocupación siguen estando presentes, aunque podemos dar por cerrada esta historia, pues nada nos hace presagiar que volverán a estar juntos como pareja. Solo esperamos que, si se produce el fatal desenlace, la marcha de Ezekiel no sea por la puerta de atrás y tenga una despedida digna del que fuera un personaje importante en la serie.

Un nuevo personaje

Luke y Michonne en 'The Walking Dead'

Ajenos a lo sucedido en Alexandria, Michonne, Luke y Judith prosiguen su camino hacia Oceanside, hasta que deciden parar en una biblioteca para que Judith pueda tener libros nuevos. La joven está escribiendo un diario para que en un futuro conozcan su historia, algo similar a lo que hace Althea en 'Fear The Walking Dead'. Sin embargo, más allá de esta similitud con el spin-off, aquí lo importante es la aparición repentina de un hombre que salva la vida de Luke cuando este estaba siendo atacado por varios caminantes. Se marcha tan rápidamente que no nos da tiempo a conocer más sobre su persona. Lo que parecía un hecho aislado tiene su continuación cuando llegan a Oceanside y se vuelven a encontrar con él tras haber sido descubierto intentando robar una de las embarcaciones.

Aunque a veces pueda parecer lo contrario, en esta serie no dan puntada sin hilo. Esa primera aparición de Virgil, nombre del intruso, era una forma de obligarles a darle una oportunidad antes de hacerle pagar por su intromisión e intento de hurto. Si en un momento ayudó a Luke sin ningún tipo de interés a cambio, ¿por qué tiene que ser una mala persona? Es obvio y normal que desconfíen después de lo ocurrido con Dante, pero no pueden olvidar que no todo el mundo actúa con las mismas intenciones. De hecho, Michonne baja la guardia cuando Virgil le habla de su familia y confiesa que viven en una fortificación en una isla no muy lejana, donde poseen armas que le darían a cambio de la libertad.

Cuando una ficción como 'The Walking Dead' cuenta con un gran número de personajes, muchos de ellos desperdiciados porque es imposible darles a todos el protagonismo que merecen, lo último que imaginábamos era que iban a incluir un rostro nuevo más. Sin embargo, su llegada es el detonante y la excusa perfecta para justificar la ausencia de Michonne, pues solo ella puede viajar hasta esa isla para conseguir las armas que les ayudarían a acabar con Alpha. Si esta es su despedida definitiva, por lo menos mantenemos la esperanza de que se marcha con vida y con la oportunidad de haberse despedido de su familia y amigos y de regresar en cualquier momento. Además, deja a Judith con una formación envidiable, pues la pequeña ha demostrado en diversas ocasiones que está capacitada de sobra para ayudar a la comunidad y defenderse sin la ayuda de nadie. Lo que viene siendo una digna sucesora de su padre.

Trampa y cliffhanger final

Daryl y el resto del grupo caen en una trampa en 'The Walking Dead'

Siguiendo la información aportada por Gamma, un pequeño grupo formado por Aaron, Daryl, Carol, Connie, Magna, Kelly y Jerry sale en busca de la horda para actuar antes de que sea demasiado tarde, pero descubren que no hay ni rastro de ella. No sabemos si ha sido una mentira de Gamma, una estrategia o que Alpha ha actuado a tiempo temiendo ser traicionada. Tras ver a Alpha, todo indica a que era un plan y a que esta les estaba esperando, una trampa en la que han caído sin darse cuenta. Movida por la sed de venganza y el rencor, Carol sale tras Alpha con la intención de darle caza, sin darse cuenta de que está siendo víctima de su juego.

La inteligencia y mente fría de Alpha vuelve a ganar por encima del sentimentalismo y los impulsos de los miembros de Alexandria y Hilltop. Carol ha arrastrado a todo su grupo, pues obviamente no la iban a dejar sola ante esa situación. Él único que parecía ser consciente de que se estaban metiendo en la boca del lobo era Daryl, que minutos antes apoyaba a su amiga recordándole que no tiene que dejar que Alpha les arrebate el futuro. Sin embargo, le ha podido querer ayudar a sus amigos, cayendo también en la trampa tendida por Alpha. La incapacidad de pensar de forma razonada les ha llevado a estar encerrados en una cueva y rodeados por la horda de caminantes de Alpha. El futuro pinta muy mal para ellos, quedando en duda cómo saldrán de esa terrible situación.

Además, este final de la primera parte de la temporada nos deja con nuevas incógnitas. La principal gira en torno a ese viaje de Michonne con Virgil. Sin saber qué se va a encontrar y con la duda todavía de si dice la verdad, Michonne se ha marchado a un lugar desconocido, donde podría encontrarse cualquier cosa. Incluso puede que ese sitio esté vinculado con la gente que se llevó a Rick, o que directamente sea un lugar peligroso y Michonne esté sentenciando su destino. Tampoco nos podemos olvidar de Negan. El que fuese líder de los Salvadores fue acogido por Alpha, pero quizá sea quien tenga en su poder decidir el futuro de Daryl, Carol y compañía. O también puede que Lydia sea la que posea la clave para liberar o no a los que ella creía que eran sus amigos. Tendremos que esperar hasta el 23 de febrero de 2020 para resolver todas estas dudas.