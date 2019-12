Por qué 'World Beyond' podría ser un revulsivo para la franquicia 'The Walking Dead'

El universo de 'The Walking Dead' está en plena expansión. Tal y como hace la infección que asola su mundo de ficción, la franquicia se extiende por los televisores. A pesar de que la saga de cómics ideada por Robert Kirkman ya ha finalizado, la serie matriz que se inspira en ella ha alcanzado las diez temporadas y AMC ha confirmado que continuará más allá. Del mismo modo, prosigue el spin-off 'Fear The Walking Dead', así como el proyecto de trilogía de películas protagonizadas por Rick Grimes. Todo un imperio al que ahora se añade otro miembro.

Uno de los zombis de 'The Walking Dead: World Beyond'

Se trata de 'The Walking Dead: World Beyond', un segundo spin-off previsto para 2020 que trata de explorar nuevos territorios, todavía dentro del mismo mundo roto por el apocalipsis zombi. Su pretensión de sorprender no es nada fácil de alcanzar, teniendo en cuenta que gran parte de los espectadores critican que la fórmula está gastada, algo que puede tener que ver con que la novena temporada de 'The Walking Dead' sea la única con peores datos de audiencia que la primera.

De todas formas, el esfuerzo puesto en seguir innovando con esta nueva ficción es notable. No por nada David Maden, presidente de programación de AMC, afirmó que tendría "un estilo y un tono totalmente diferente" y que "no se parecerá en nada a sus predecesoras". De hecho, hay muchos factores que parecen indicar que 'World Beyond' podría ser el revulsivo que necesita esta franquicia zombificada, y en FormulaTV hemos querido repasarlos para ver la esperanza en medio del apocalipsis.

Generación Z

Aliyah Royale, Alexa Mansour y Nicolas Cantu como Iris, Hope y Elton en 'World Beyond'

El enfoque novedoso y principal que presenta esta nueva serie es la exploración de una nueva generación surgida al amparo del apocalipsis zombi. La serie se ambienta diez años después de que los muertos se alzasen, y el elenco de protagonistas lo forma un grupo de jóvenes que sólo han conocido el mundo en ese estado, para quienes los muertos vivientes suponen un componente natural en sus vidas.

Esto supone un revulsivo en dos vertientes. Por un lado, se centra en esta diferente perspectiva de quien no ha visto su vida trastocada por el fin del mundo, sino que ha crecido en él, algo que, si bien se ha explorado en otros momentos a lo largo de la franquicia, nunca ha ocupado un lugar principal. Por otra parte, también puede ser una oportunidad para conectar con la audiencia adolescente actual, llegando a tocar temas y sensibilidades hasta ahora ignoradas.

Mujeres al borde de un ataque de zombis

Iris y Hope se abrazan en 'World Beyond'

Aunque las dos series existentes han acabado hablando de comunidades de supervivientes antes que de sujetos en sí, ambas se centraron en personajes particulares. En el caso de 'The Walking Dead', el protagonismo de Rick Grimes estaba claro, mientras que en 'Fear The Walking Dead' fue la familia Clark la que ocupó el centro de esa narración inicial. Con 'World Beyond' este protagonismo inicial lo ocupan por primera vez dos mujeres, Iris (Aliyah Royale) y Hope (Alexa Mansour).

En la franquicia ya hemos podido ver todo tipo de mujeres con personalidades diversas y complejas, pero estamos ante la primera vez que se apuesta decididamente por un protagonismo y una perspectiva femenina. Incluso, aunque no está confirmado, el modo en que se relacionan en los tráilers e imágenes promocionales y su lenguaje corporal podrían indicar que forman una pareja sentimenal. De nuevo, no serían los primeros personajes LGTBI+ de la franquicia, pero sí de los más importantes y aquellos que mostrarían más su condición sexual, ya que su romance podría ser importante para la historia.

Rompiendo el ciclo

Imagen de la décima temporada de 'The Walking Dead'

Una de las críticas más reiteradas hacia la franquicia en general es la repetición de los mismos esquemas temporada tras temporada. Lo cierto es que se puede reducir el argumento de las dos series creadas hasta ahora al seguimiento de la construcción de una comunidad de supervivientes, con sus enfrentamientos con zombis y el desarrollo de sus relaciones personales, hasta que se cruzan con otra comunidad rival con otra filosofía con la que se enfrentan y a la que superan, o no.

Este círculo de eterno retorno se rompe con este segundo spin-off, en el que nos situamos ya en una comunidad firmemente establecida y desarrollada, totalmente aislada de los zombis. De ella parten los protagonistas, movidos por sus ideales, hacia el arriesgado y salvaje mundo exterior. Así, tiene una estructura más de búsqueda o aventuras, como la que pueden reproducir sagas como la primera trilogía de "Star Wars" o "El Señor de los Anillos".

Se resuelve el misterio

Julia Ormond es Elizabeth, líder de CRM, en 'World Beyond'

Una de las presencias más impactantes y demoledoras del segundo tráiler de 'World Beyond' es el de Elizabeth, el personaje al que interpreta Julia Ormond. Y es que la, a todas luces, implacable villana de la serie se confirma en él como una de las líderes de CRM, el misterioso grupo representado por el símbolo de los tres círculos cruzados que ha aparecido tanto en 'Fear The Walking Dead' como en la serie principal y que, de hecho, son quienes tienen actualmente en su poder a Rick Grimes.

Hasta la llegada de esta serie la información sobre este misterioso grupo, cuyos propósito y naturaleza todavía son desconocidos, se había dado a cuentagotas. Sin embargo, aquí se nos introduce directamente una fuerte presencia de CRM, aunque sea a través de esta villana. Es más, dado el nivel tecnológico y el aislamiento que muestra la comunidad a la que pertenecen los protagonistas, no sería descabellado pensar que es una de las tres que se sabe que conforman este grupo, por lo que incluso podríamos conocerlo desde dentro.

De vuelta al siglo XXI

CRM exhibe su superioridad tecnológica en 'The Walking Dead: World Beyond'

Estas comunidades englobadas bajo la unión que supone CRM ya habían exhibido antes su alto nivel tecnológico, llegando a usar, por ejemplo, su tropa de helicópteros. En el tráiler mostrado en la Comic Con de Nueva York, incluso se muestran aviones surcando los cielos. Todavía deben explicar cómo han podido desarrollar las capacidades e infraestructuras para mantener esas comodidades en un mundo caótico como el de 'The Walking Dead' pero, sea como fuese, esto abre un nuevo abanico de posibilidades.

Acostumbrados a que en las otras dos series se nos muestre cómo las comunidades de supervivientes deben subsistir con escasos recursos y saqueando poblaciones desoladas, la tecnología que este show demuestra que se mantiene existente es toda una innovación. Por ejemplo, una red de comunicaciones funcional, unos medios de transporte más rápidos o la capacidad de usar armas más potentes podrían dar pie a situaciones totalmente nuevas.

Listos para la acción

Una desoladora escena en 'World Beyond'

Una de las imágenes más épicas a las que hemos tenido acceso antes del estreno de la serie es la que muestra un inmenso incendio desarrollándose ante los protagonistas. No se sabe a qué corresponde ese panorama tan devastador, pero, junto a algunas escenas de batallas contra zombis, muestran que la acción va a tener un papel destacado dentro de esta ficción, que podría llevarse un paso más allá de cómo se hace en otras series de la franquicia.

Es cierto que en las otras series sus protagonistas, como buenos supervivientes, han dado muestras de saber desenvolverse combatiendo a los no muertos, pero en este caso se trata de jóvenes que han sido específicamente entrenados durante toda su vida para un posible ataque. Una muestra de ello es el personaje al que encarna Nicolas Cantu, Elton, que bajo su aspecto frágil oculta a un verdadero experto en artes marciales. Toda esa preparación puesta a prueba en el peligroso mundo exterior puede dar lugar a nuevos enfoques para impresionantes escenas de lucha.

Reunión de supervivientes

Parte del elenco protagonista de 'The Walking Dead'

La ambientación diez años posterior al apocalipsis hace que 'World Beyond' sea más o menos coincidente con 'The Walking Dead' en el tiempo. Esto abre la puerta a que los personajes de ambas series, e incluso los de 'Fear The Walking Dead', se crucen. Es cierto que se sabe que la nueva ficción está ambientada en Nebraska, bastante lejos del norte de Virginia en que se ambienta la serie madre y mucho más al norte que Texas, en donde sucede el primer spin-off. No obstante, la ambientación temporal similar convierte el crossover en posible.

Con tres series en liza y con villanos que, como ya se ha establecido, tienen la capacidad de moverse grandes distancias gracias a su desarrollo tecnológico, un cruce entre las tres no es sólo probable, sino que ofrece grandes posibilidades. Gracias a la inclusión de esta nueva hermana pequeña en la familia de los caminantes, se abre la veda para eventos de proporciones gigantescas que reúnan a algunos de los protagonistas de cada una de ellas o los enfrenten a peligros interconectados, dando un nuevo dinamismo al conjunto de la franquicia y provocando un trasvase de espectadores de unas a otras.

No-muertos de risa

Annet Mahendru y Nico Tortorella en 'World Beyond'

El final del primer tráiler mostrado de este segundo spin-off termina con una inesperada pincelada de humor cuando Iris vomita sobre uno de los caminantes cuando parecía a punto de rematarla. El tono del chiste parece mucho más irreverente que el humor negro asociado generalmente a personajes muy concretos que hemos visto en otras ficciones de la franquicia, abriendo una nueva vía en el tono.

Del mismo modo, Hope, la coprotagonista, es identificada según la descripción oficial que ha proporcionado AMC como una persona "con un gran sentido del humor". Tratar de hibridar la tensión de la amenaza zombi con mayores dosis de comedia puede dar buenos resultados, como ya se ha hecho en películas como "Zombis Party" o "Ana y el Apocalipsis". Esto no tiene por qué ser incoherente con el tono general de la franquicia, ya que, al ser protagonistas jóvenes que han convivido con la amenaza perpetua de la muerte, tiene sentido que la afronten de una forma más desenfadada.

El valor del talento nuevo...

Los jóvenes protagonistas de 'The Walking Dead: World Beyond'

Tal y como hicieron las series anteriores, en esta nueva producción van a primar los rostros poco conocidos en el plantel de actores. Con la excepción de la ya mencionada Julia Ormond, que interpreta a Elizabeth, el resto de papeles principales se han asignado a intérpretes con una trayectoria poco dilatada. Una estrategia más arriesgada que sumar grandes nombres al proyecto, pero que en el pasado ya consiguió dar un nuevo impulso a la carrera de actores como Jon Bernthal o Norman Reedus.

En el caso del próximo estreno de AMC que nos ocupa, como es natural también por el perfil joven de sus protagonistas, el cuarteto protagonista está encarnado por unos prácticamente desconocidos Aliyah Royale, Hal Cumpston, Alexa Mansour y Nicolas Cantu. A ellos se unen también en roles importantes Annet Mahendru, a la que sí se ha podido ver despuntando ya en su rol de Nina en 'The Americans', así como Nico Tortorella, que estuvo presente en la primera temporada de 'The Following'.

...y la experiencia del de siempre

Scott M. Gimple y Matt Negrete, guionistas de 'The Walking Dead'

A los novedosos planteamientos de 'Beyond World' hay que sumar la tranquilidad que provoca que en ella se impliquen mentes creativas que conocen bien la franquicia y que, de hecho, han trabajado en algunos de sus momentos de mayor éxito. Es el caso de Scott M. Gimple, cocreador de este nuevo proyecto, que ya fue escritor de 'The Walking Dead' desde el principio y se hizo cargo como showrunner desde la cuarta a la octava temporada.

A su lado, como cocreador y asumiendo el rol de showrunner se encuentra Matt Negrete. Este guionista fue el responsable de momentos tan determinantes para la serie principal como el episodio en el que Los Salvadores son finalmente vencidos o el último episodio de Rick Grimes. Con su experiencia al mando, como buen discípulo de Gimple, es seguro que, pese a las novedades que se puedan introducir, la nueva ficción de la franquicia garantiza que mantendrá las señas de identidad que la han convertido en un éxito a un nivel internacional.