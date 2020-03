Encarcelan a un actor de 'The Walking Dead' por morder a su pareja

El actor Michael Mundy atesoró algo de fama por su paso por 'The Walking Dead', donde encarnó a algunos de los zombis que amenazaban a los supervivientes protagonistas. Esas apariciones le sirvieron para entrar en contacto con los apasionados fans de una de las series más populares del mundo, llegando a entablar una relación sentimental con una de sus seguidoras, que ahora ha desvelado a The Sun cómo fue la abusiva experiencia que ha terminado con Mundy en la cárcel.

Michael Mundy en 'The Walking Dead'

La fan en cuestión, Beverly Jackson, y el actor se conocieron en una convención celebrada en Liverpool hace ocho años. "Me enamoré de él. Al principio, era encantador y prometió ayudarme a meterme en películas, pero cada vez se volvió más abusivo," relata la británica, que tras el regreso de Mundy a Estados Unidos, mantuvo el contacto con él, hasta que en 2018 empezaron los episodios de maltrato.

Fue en ese año cuando Mundy preguntó a Jackson si podía quedarse con ella en un viaje a Manchester, y, más adelante, cuando ambos se encontraban en una habitación de hotel en Alemania, tuvo lugar el primer arrebato de violencia: "Me golpeó en la cara, me mordió en las manos, el brazo y la espalda, me pateó y me echó de la habitación." Ese suceso propició que el actor fuera detenido y condenado en noviembre de 2019 por asalto, imponiéndole también una orden de alejamiento para que no se acercara a la víctima.

Entre rejas

Sin embargo, tras cumplir con su breve condena, Mundy quebrantó esa orden de alejamiento y volvió a ser encarcelado en Liverpool, donde se mantendrá hasta que sea liberado de nuevo este año. Por su parte, Jackson, madre de dos hijos, se muestra temerosa de lo que pueda suceder cuando el actor vuelva a la calle: "No parará hasta que esté muerta."