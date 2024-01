Por Beatriz Prieto |

El miércoles 24 de enero, Toñi Moreno contó en su programa de Canal Sur, 'Hoy en día', con la intervención de una tiktoker llamada Bella. De origen estadounidense, la creadora de contenido comparte las cosas que le gustan de España, razón por la que el programa contó con ella para hablar de su estancia en nuestro país, concretamente, en Andalucía, momento en el que la presentadora lanzaba un comentario por el que Bella decidió pronunciarse después, llorando, a través de TikTok.

Toñi Moreno y Juan Carlos González entrevistan a Bella en 'Hoy en día'

Antes de entrevistar a Bella por videollamada, el programa de Moreno emitía un recopilatorio en el que se incluía cómo, entre otras cosas. No obstante, la primera pregunta de la presentadora no tuvo nada que ver con las palabras de su invitada:. La primera reacción de la tiktoker fue reírse, mientras Moreno insistía en que en el vídeo "está mucho más delgada".

"Es que sabe colocarse la cámara bien", intercedía por su parte el compañero de la andaluza, Juan Carlos González quien, en medio de los balbuceos de Bella, aseguró que "estás guapísima". "¿O son las lentejas con chorizo, que te has metido muchos platos?", insistió la presentadora, entre risas, momento en el que la tiktoker, sin perder la sonrisa, reconocía que "también, también", antes de que Moreno procediera con el tema de la entrevista.

Un comentario "muy feo"

Lejos de quedarse en una anécdota, Bella decidió desahogarse a través de su cuenta de TikTok sobre lo que realmente había sentido, entre lágrimas, ante un episodio que calificó como algo "muy feo, muy fuera de lugar". Después de mostrar el momento, la estadounidense no obvió que "mi reacción ha sido reírme, tristemente. Es una reacción muy común en este tipo de comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es nada gracioso".

#canalsur ? original sound - Bella Vida Spain @bellavidaspain_ Detrás de cada cuerpo hay una historia. Hoy he sido invitada por la segunda vez para hablar en directo en @Canalsur en el programa de Toñi Moreno @Hoy en Día Canal Sur. He ido para hablar sobre los vídeos que hago sobre cosas que admiro de españa/ andalucía. Y lo que encuentro es Toni Moreno diciendo "dime la verdad, usas filtro, estás mucho más delgada en el video de tiktok, será por que has comido muchas lentejas". Hoy en Dia estos comentarios sobran. He ido para hablar sobre mis vídeos, no de mi físico, ni si he comido muchas lentejas. A todos que escucháis comentarios que tristemente son muy comunes, que sepáis que tu valor no se basa en tu físico. Hablar mal de otros dice más sobre ti que sobre ellos. Por favor pensad antes de hablar, todos estamos luchando nuestras propias batallas. #parati

Asimismo, Bella confesó sentirse "muy decepcionada" con Moreno, ya que es "alguien que admiraba muchísimo" y recordó que "no sabemos por lo que están pasando los demás". "Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y la depresión, y estos comentarios hacen mucho daño", prosiguió la tiktoker, antes de señalar que "hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti", con la esperanza de que "no pensemos tanto en lo superficial".