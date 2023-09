Por Rubén Rodríguez Tapiador |

Adela González y Boris Izaguirre estrenaron el 9 de septiembre la nueva edición de sábado del programa 'Más vale tarde'. Toñi Moreno ha sido una de las primeras invitadas de 'Más vale sábado', donde ha ofrecido una entrevista a los nuevos presentadores. Además, la veterana figura televisiva ha interactuado con los demás colaboradores y ha participado en un juego que le han propuesto.

Toñi Moreno y Laura Pausini en 'Plan de tarde'

En este juego le enseñaban caras de personas famosas y ella tenía que responder si eran "gente maravillosa" o no.. Hace años durante una entrevista, Moreno remarcaba que la cantante tenía todo lo que a ella le gustaría tener: voz y una hija. Sin embargo, dejó claro que no envidiaba que la cantante tuviese marido. Fue en ese momento cuando

Toñi Moreno no supo reaccionar en directo y Laura Pausini quiso hablar con ella para pedirla perdón por revelar su secreto. La periodista ha comentado con Adela González y Boris Izaguirre que se lo agradecerá "toda la vida" porque estaba intentando "tapar el sol con un dedo". A partir de ese día, la comunicadora se liberó y se dio cuenta de que "la primera homófoba" era ella. La periodista ha confesado que no se aceptaba y que en ese momento "tú vives tu vida como si no te permitieras vivir tu vida, vives la vida de los otros". Ante estas revelaciones, Izaguirre se mostraba entusiasmado: "Este es el alegato más increíble que he escuchado en toda mi vida contra el armario... El armario es vivir la vida de otros y no la tuya".

El reencuentro de Toñi Moreno y Laura Pausini

La cantante y la periodista se rencontraron años después en una entrevista en un programa de 'Plan de tarde', emitido en TVE en marzo de 2023. Tal y como confirmaba Moreno en sus redes sociales en aquel momento, fue una charla que le sirvió para darle las gracias porque su "ingenuidad y naturalidad" la ayudó a desprenderse de sus miedos y a quitarse "treinta kilos de encima".