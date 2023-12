Por Beatriz Prieto |

'MasterChef Celebrity 8' celebró su gran final la noche del jueves 30 de noviembre, en La 1, con Laura Londoño, Álvaro Escassi, Daniel Illescas y Toñi Moreno como finalistas de la edición. Todos ellos protagonizaron un primer reto de "seguir al chef", concretamente, Jordi Roca, por el que Moreno protagonizó un cocinado que despertó mucho cachondeo durante la cata, hasta el punto de que lanzó una pulla sobre una de las quejas más sonadas de Patricia Conde.

Los jueces de 'MasterChef Celebrity 8' y Jordi Roca valoran el postre de Toñi Moreno en la final

La presentadora tuvo que replicar un brazo de gitano de fresas y nata, al mismo tiempo que el invitado, pero. Por ese motivo, Moreno presentó la elaboración más alejada del trabajo de Roca, aunque optó por tomárselo con humor:

Por su parte, el chef invitado decidió animarla y sacar el lado positivo a la "creatividad" de la andaluza, de quien Pepe Rodríguez señaló "qué bien ibas, hasta el minuto dos". "A mí me habían dicho las malas lenguas que aquí apagabais hornos. Y ya me he dado cuenta de que no", bromeó Moreno, a quien el juez replicó entre risas que "aquí no nos hace falta, mujer. Es una leyenda oscura". "Yo ya he podido comprobarlo: España, aquí no se apagan hornos", declaró la presentadora a cámara, tras lo cual planteó si "apagáis microondas", en una cata que Moreno decidió tomarse con humor, al contrario que otras ocasiones.

Una polémica muy sonada

Moreno lanzaba así una clara indirecta hacia una de las acusaciones más virales de Conde, finalista de la anterior edición, contra el programa. Por entonces, tras la final, la vallisoletana instó a los responsables del formato a que "contratéis a algún psicólogo para el programa para que nos explique el porqué de las cosas". "En plan: 'no estás loco, te han apagado el horno', por ejemplo", lanzó Conde, cuyas palabras dieron mucho de que hablar hasta a exaspirantes del talent culinario e incluso obligaron a su patrocinador a desmentir las palabras de Samantha Vallejo-Nágera, quien consideró la posibilidad de que la propia aspirante hubiera apagado su horno con la pierna por accidente.