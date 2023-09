Por Beatriz Prieto |

El jueves 21 de septiembre, 'MasterChef Celebrity 8' alcanzó su tercer programa en La 1, con nuevos retos para los aspirantes. Entre ellos, la prueba eliminatoria despertó el mal humor de Jesulín de Ubrique, cuyo reproche a Daniel Illescas, injusto a ojos de Toñi Moreno y muchos de sus compañeros, hizo que la presentadora alzara la voz para defender al modelo.

Jesulín le echa en cara a Dani Illescas que no lo eligiera en 'MasterChef Celebrity 8'

Para evitar la eliminatoria, los delantales negros debían tratar de adivinar el mayor número de hierbas expuestas, en un orden determinado por el anterior aspirante. Eso dejaba en desventaja a aquellos que, como Ubrique, fueron de los últimos. ", porque tenía como localizada cinco o seis plantas y el tío salió, no acertó y ni siquiera me miró", confesó Ubrique durante la cata, ante la sorpresa del aludido, quien fue el segundo, pero

"Yo lo siento, no lo he hecho con malicia ni mucho menos. Siento si te ha sentado mal", se disculpó Illescas. "Me ha sentado como una patada en la barriga", insistió el gaditano. "Dame un abrazo, lo siento, me siento mal. Pero no lo he pensado por mis nervios", insistió el modelo, mientras Moreno negaba con la cabeza, seria, en el balcón. "No pasa nada, pero tienes que controlar esas cosas, tío", afirmó Ubrique, tras abrazarse con su compañero, a quien Romero defendió al asegurar que "me quiere más a mí y punto".

"Pelearé para que te vayas tú antes que yo"

Illescas apenas pudo contener las lágrimas, puesto que "me sienta mal que no me lo haya dicho directamente a mí". En medio de las protestas de sus compañeros por el mal humor de Ubrique, Moreno cargó contra él: "Yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo. Si yo me tuviera que enfadar cada vez que la gente no me coge o no me saca, estaría todo el día enfadada". "Aquí somos todos iguales. Está Dani que sabemos que lleva todo el día nervioso. Tío, esto es un concurso", defendió Moreno.

"Si hubiese sido al contrario, yo lo miro a él y lo saco. Y a mí me han dejado el penúltimo, sabiendo que él también cocina bien", se quejó el gaditano quien, ante las cámaras del programa, afirmó que "yo no tengo por qué pedir disculpas ni a Daniel ni a ninguno. Qué aprenda de los disgustos". Asimismo, Ubrique añadió que "prefiero que se vaya antes Toñi" que Illescas, con humor, a lo que la aludida respondió más relajada, con una promesa: "Pues mira no te voy a dar esa satisfacción, Jesulín de Ubrique, porque voy a pelear para que te vayas tú antes que yo".