Todo lo que le pedimos al regreso de 'Los protegidos' en Atresplayer Premium

El 12 de enero de 2010 Antena 3 estrenaba 'Los protegidos', una nueva ficción familiar creada por Darío Madrona y Ruth García y protagonizada por Antonio Garrido, Angie Cepeda, Ana Fernández y Luis Fernández, entre otros. La serie es una combinación perfecta de drama y fantasía y está formada por tramas en las que no falta la intriga, el misterio y las apasionantes historias de amor. La originalidad de su premisa, en la que varios jóvenes con poderes sobrenaturales se unen para formar parte de una falsa familia para ocultarse de una peligrosa organización y protegerse mutuamente, consiguió que la ficción fuese todo un éxito en su estreno y se convirtiese en serie revelación.

Las familias protagonistas de 'Los protegidos'

Después de tres temporadas en emisión y un leve descenso en el número de espectadores, la ficción alcanzó su desenlace el 13 de junio de 2012. Aunque la audiencia no acompañó en la recta final, la serie gozó de gran éxito a nivel internacional, siendo vendida a países como Uruguay, Portugal, Chile, Argentina o China y adaptada en Turquía. Además, consiguió generar un nutrido grupo de seguidores que han recibido con gran entusiasmo el regreso de la serie, noticia confirmada por Atresmedia, que anunció que la nueva temporada estará disponible en exclusiva en Atresplayer Premium.

Este retorno se suma a la de otras míticas ficciones como 'Los hombres de Paco', cuya nueva temporada contará con gran parte de su elenco original, o como 'Física o química', que ha estrenado con enorme acierto su reencuentro con dos episodios nuevos en los que hemos vuelto a ver en acción a sus protagonistas. Hay que recordar que todos estos estrenos están pensados para ser lanzados en la plataforma de vídeo bajo demanda del grupo Atresmedia. Para amenizar la espera de cara a los nuevos episodios que están por venir, desde FormulaTV queremos repasar una serie de cuestiones que nos gustaría que tuviesen en cuenta para el regreso de 'Los protegidos'.

1 Al reparto original

Elenco original de 'Los protegidos'

Tal y como ha sucedido en otras series que han regresado o que estrenarán nueva temporada en breve tras años después de su final, esperamos que 'Los protegidos' también vuelva a la pantalla con su elenco original. Parte del éxito de la serie fue gracias a sus intérpretes, quienes defendieron los papeles que les habían asignado para regalarnos personajes que nos enamoraron y que hoy en día seguimos recordando. Por eso, nos costaría volver a engancharnos a una serie que nos presente a otros personajes completamente nuevos.

Asimismo, uno de los mayores alicientes para volver a ver series de antaño es conocer qué ha sido de sus protagonistas durante todo este tiempo y comprobar cómo han pasado los años para ellos. Además, en este caso, algunos de los personajes principales eran niños y adolescentes que, como es lógico, han crecido, por lo que en la nueva tanda de episodios podríamos descubrir ese lado más maduro que otorga enfrentarse a la vida adulta. Igualmente, podrían protagonizar tramas que antes quedaban fuera de su alcance por su corta edad.

2 La continuación del final original

Mario y Rosa conversan sobre la escuela en el final de 'Los protegidos'

La despedida de 'Los Protegidos' nos dejó dos finales. En el primero de ellos, el calificado como original u oficial, a pesar de no haber conseguido salvar la planta que les permitiera crear la poción para curarse y recuperar la normalidad, la familia decidía permanecer unida y formaban una escuela para ayudar a otras niñas y a otros niños a aprender a utilizar sus poderes. De esta forma, demostraban que ellos mismos habían sido capaces de controlar sus habilidades y había evitado caer así en el mal al que, supuestamente, estaban destinados por culpa de esos poderes.

Sin embargo, en el final alternativo, después de que Sandra lograse acabar con Madre y con sus secuaces y comprobaran que la planta había sido destruida, Julia despertaba tras resultar herida y avisaba a Mario de que sin la cura su hijo y el resto de los niños iban a desarrollar capacidades que les iban a convertir en malos. Es decir, en esta versión de la historia nuestros protagonistas caerían en ese destino oscuro en lugar de aceptar los poderes y aprender a vivir con ellos para ayudar a los demás, una historia mucho más lúgubre que alejaría a la serie de ese carácter familiar y blanco que la hacían apta para todos los públicos.

3 A la familia Castillo unida

Los jóvenes protagonistas de 'Los protegidos'

Si algo nos enseñó 'Los protegidos' es que la familia no solo es aquella a la que estamos unida por lazos sanguíneos, la familia también se puede elegir. En los inicios de la serie los protagonistas eran desconocidos que unían fuerzas con la misma intención de buscar protección bajo la creación de esa nueva y falsa identidad, pero el paso de los días y la convivencia hicieron que afloraran los sentimientos y que empezaran a creer de verdad que eran una familia.

En el momento en el que finalizó la serie esos lazos de unión seguían más fuertes que nunca, sobre todo desde que Julia (Marta Torné) se convirtió en la pareja de Mario y en la figura maternal de referencia. Asimismo, por su condición y pasado, los Castillo Rey formaban una familia atípica, pero el cariño y el respeto que se procesaban lograba traspasar la pequeña pantalla. Por todas estas razones, nos encantaría volver a disfrutar de toda la familia unida.

4 El regreso de Jimena

Jimena y Mario en 'Los protegidos'

El objetivo fundamental de Jimena durante todo el tiempo que permaneció en la serie fue encontrar y recuperar a su hija Blanca, que había sido secuestrada. Ese era el motivo que le llevaba a actuar de una manera u otra, jugándose muchas veces la vida. Lo que Jimena desconocía era que durante todo ese camino hasta dar con su pequeña iba a formar una nueva familia con Mario y el resto de los niños. Precisamente, con la ayuda de todos ellos finalmente vio cumplido su propósito y consiguió salvar a su hija de las garras de Padre.

Una vez reunida con Blanca y cuando todo parecía que iba a comenzar a funcionar bien y la alegría regresaba a sus vidas, la pequeña tuvo un sueño premonitorio en el que toda la familia fallecía, quedando solo ella con vida y bajo la tutela de Padre. Al escuchar la historia de las visiones de su hija, Jimena decide tomar cartas en el asunto para impedir que la premonición se cumpla y se marcha con su hija abandonando a la familia. Desde entonces no volvimos a saber nada de ellas, pero la nueva temporada podría ser una ocasión perfecta para que ambas volviesen y Jimena luchase por el amor de Mario, formándose así un triángulo interesante entre Mario, Julia y ella.

5 A Sandra y a Culebra juntos

Sandra y Culebra se besan en 'Los protegidos'

Cuando Sandra y Culebra se conocieron, rápidamente notamos que entre ambos había una química especial. Sin embargo, su historia de amor no fue nada sencilla, sobre todo porque ella era incapaz de controlar sus poderes, lo que provocaba que nadie le pudiese tocar al no ser que quisiera recibir un chispazo. Además, terceras personas se interpusieron entre ambos y tuvimos que ver cómo buscaban el amor en otras personas. No obstante, siempre supimos que acabarían juntos porque estaban destinados a ello. De este modo, en el episodio final de la serie por fin se produjo el tan ansiado beso entre Sandra y Culebra.

Asimismo, en las escenas que nos mostraban cómo era la vida de la familia una vez eliminada Madre y reestablecido su día a día un año después, descubrimos que Sandra y Culebra habían conseguido consolidar su relación, sobre todo desde que ella había aprendido a controlar sus poderes y podía besar y tocar a Culebra sin miedo a hacerle daño. Por este motivo, en el regreso de la serie nos encantaría ver cómo ha funcionado esta pareja y continuar viéndoles juntos para poder disfrutar de su relación ya formalizada.

6 A Rosa Ruano en todo su esplendor

Gracia Olayo como Rosa Ruano en 'Los protegidos'

Aunque el drama y el misterio predominaron a lo largo de las tres temporadas, el humor tampoco faltó. La parte cómica recaía principalmente en el personaje de Rosa Ruano, encarnado a la perfección por la actriz Gracia Olayo. Ella era la casera y vecina de nuestra familia protagonista y representaba el tópico de ama de casa, cotilla, entrometida y volcada por completo en las labores de su familia y de la comunidad. Para Rosa, la llegada de Mario, Jimena y sus supuestos hijos supuso toda una revolución y le permitió mostrarnos su faceta más divertida con sus hipótesis, teorías y sus ganas de meter las narices donde nadie le llamaba.

Además, en el último tramo de la serie fue acusada del asesinato de Tita, lo que le provocó varios quebraderos de cabeza que para nosotros se tradujo en momentos irrisorios. Como pudimos ver en el final oficial, Rosa pasó por la cárcel, pero su estancia no fue muy larga ya que no tardó en demostrar su inocencia. Tiempo después se convirtió en la alcaldesa de Valleperdido y conoce de sobra cuáles son los poderes y secretos de sus vecinos. La próxima temporada debería contar con su presencia para enseñarnos cómo es esta nueva vida en ese cargo de tanta responsabilidad, pero sobre todo porque necesitamos las risas que siempre nos causaba Rosa Ruano con sus comentarios, ocurrencias y desvaríos.

7 Más magia y misterios

Carlitos hace magia bajo la atenta mirada de su padre en 'Los protegidos'

Una de las características que hicieron que 'Los protegidos' fuera una serie diferente a otras ficciones familiares fue la introducción de ese mundo fantasioso en el que se ambientaba y desarrollaba la historia. La magia era el ingrediente principal y el que propiciaba gran parte de los conflictos, por lo que nos costaría entender una nueva temporada de la serie sin su presencia. Igualmente, los equívocos que se producían cuando intentaban ocultar sus poderes también desembocaban en situaciones muy divertidas que nos gustaría seguir viendo.

Por tanto, la nueva temporada debería mantener esa esencia que tanto caracterizaba a la serie y continuar dándole importancia a la magia. Además, los avances que han seguido produciéndose en el mundo de la postproducción nos permitirían ver mejoras y disfrutar con efectos mucho más logrados y creíbles. Asimismo, tampoco pueden faltar las tramas cargadas de misterio, elemento con el que lograban mantenernos pegados a la pantalla gracias a la intriga que ocasionaba.