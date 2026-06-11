Audiencias Miércoles 10 de Junio de 2026
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La recta final de 'La isla de las tentaciones' sigue sin encontrar rival en la noche de los miércoles. El reality de parejas de Telecinco lidera con comodidad gracias a un 16,3% de cuota de pantalla y 977.000 espectadores. El programa, que esta semana ofreció el esperado reencuentro de los protagonistas tres meses después de las hogueras finales, mejora dos décimas respecto a la semana anterior. Sin embargo, su extensa duración vuelve a impedirle alcanzar la barrera del millón de seguidores.
La segunda posición es para '¡Salta!', que mantiene intactos los resultados de su estreno y firma un 10% de share en Antena 3. El concurso logra así consolidar su arranque y se afianza como la principal alternativa al reality de Telecinco en la noche del miércoles.
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Por detrás se sitúa 'Operación África', que pierde el impulso de su debut y registra un 8,8% en La 1. El espacio protagonizado por el doctor Cavadas cede 4,3 puntos respecto a la semana pasada quedando además por debajo de la media de la cadena.
En Cuatro, el estreno de la nueva temporada de 'Viajeros Cuatro' mejora notablemente los resultados de la despedida de '100% Únicos', ganando 1,2 puntos en la franja. Mientras, 'La noche de Aimar' consigue subir en laSexta y suma tres décimas respecto al miércoles anterior.
En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad con un 12,7% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de espectadores. La segunda plaza es para 'La revuelta', que reúne a 1,1 millones de seguidores y firma un 10,3% de share. Por detrás aparece 'Horizonte', que alcanza el millón de espectadores y registra un aceptable 8,5% de cuota de pantalla en Cuatro, cediendo 1,2 puntos en una semana. Por detrás se sitúa 'El intermedio', con un 7,3%, mientras que 'Cifras y letras' completa la franja con un 5,5% de share en La 2.
Prime time
La revuelta 1.179.000 10,3%
Operación África494.000 8,8%
Trivial Pursuit616.000 5,8%
Cifras y letras674.000 5,5%
Documaster307.000 3,0%
Sagrada familia: el desafío de Gaudí305.000 3,0%
El hormiguero 1.504.000 12,7%
¡Salta!632.000 10,0%
First Dates486.000 4,6%
Horizonte1.010.000 8,5%
Viajeros Cuatro 431.000 5,6%
First Dates1.015.000 8,6%
La isla de las tentaciones977.000 16,3%
La Sexta Clave459.000 4,7%
El intermedio874.000 7,3%
La noche de Aimar 321.000 4,4%
Late night
- 'El debate de las tentaciones' destaca en el late night de Telecinco con un 17%
- 'Operación África' tampoco funciona en el late night de La 1
Operación África138.000 6,7%
Documentos TV 116.000 2,1%
La vida secreta de Felipe II72.000 2,3%
Conciertos Radio 3 21.000 1,1%
¡Salta!178.000 7,4%
Viajeros Cuatro 153.000 4,1%
Viajeros Cuatro 95.000 4,7%
El debate de las tentaciones389.000 17,0%
Gran Madrid Show124.000 7,4%
La noche de Aimar 61.000 2,3%
Sobremesa y tarde
- Las más de cuatro horas en la Sagrada Familia registran un buen 12,1% en la tarde de La 1
- 'Y ahora, Sonsoles' se queda por debajo del 9% en Antena 3
- '¡Allá tú!' cae ocho décimas en una semana
Directo al grano876.000 10,6%
El Papa León XIV, en España: inauguración y misa en la Sagrada Familia1.044.000 12,1%
Saber y ganar613.000 6,8%
Grandes documentales350.000 4,3%
Islas 356.000 4,3%
Puma: el gato fantasma340.000 4,3%
Malas lenguas429.000 6,1%
Sukha274.000 3,7%
Trivial Pursuit330.000 3,9%
Sueños de libertad1.219.000 14,2%
Y ahora Sonsoles644.000 8,8%
Pasapalabra1.366.000 16,2%
Todo es mentira607.000 7,4%
Lo sabe, no lo sabe402.000 5,7%
El tiempo justo711.000 8,8%
El diario de Jorge677.000 9,6%
¡Allá tú!744.000 9,0%
Zapeando511.000 6,0%
Más vale tarde379.000 5,2%
Mañana
- La visita del papa a Brians y Montserrat obtiene un 15,2% en La 1
- 'Espejo público' pierde un punto en siete días
- 'El programa de Ana Rosa' también se deja un punto en una semana
La hora de La 1392.000 20,4%
El Papa León XIV, en España: visita a la cárcel Brians y a la abadía de Montserrat416.000 15,2%
Mañaneros 360643.000 13,4%
Mañaneros 360936.000 11,6%
Arqueomanía 43.000 4,4%
Flash moda36.000 2,5%
La cebra, una vida llena de color20.000 1,1%
Página 2 27.000 1,4%
Aquí hay trabajo42.000 2,1%
La aventura del saber33.000 1,5%
Zoom tendencias35.000 1,5%
Las recetas de Julie 53.000 2,1%
El western de La 2 99.000 2,9%
El cazador109.000 1,8%
El cazador220.000 2,5%
Espejo público269.000 10,7%
Cocina abierta de Karlos Arguiñano 767.000 15,7%
La ruleta de la suerte1.447.000 19,8%
Love Shopping TV1.000 0,2%
¡Toma salami!' "P'habernos matao"8.000 0,6%
Alerta Cobra 23.000 1,3%
Alerta Cobra 40.000 2,2%
Alerta Cobra 47.000 2,3%
En boca de todos258.000 8,3%
La mirada crítica183.000 10,0%
El programa de AR283.000 12,7%
Vamos a ver346.000 10,2%
El precio justo616.000 9,2%
Aruser@s el humorning146.000 9,9%
Aruser@s234.000 11,4%
Al rojo vivo263.000 7,1%
Informativos
La sobremesa del miércoles confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un retroceso notable respecto al mismo día de la semana pasada: cae 1,2 puntos, de 23,0% a 21,8%, y pierde más de 120.000 espectadores. En sentido contrario, 'Telediario 1' aguanta e incluso mejora ligeramente, sumando 0,2 puntos hasta el 14,2%, lo que estrecha algo la brecha con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano (9,4% frente al 9,5% anterior), mientras que 'laSexta noticias 14h' pierde 0,4 puntos y se queda en el 7,6%.
En la noche, la tendencia bajista de Antena 3 se repite: 'Antena 3 noticias 2' cede 3,8 puntos respecto al miércoles anterior, pasando de un sólido 19,6% a un 15,8% que, aun así, le basta para liderar la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también afloja levemente, de 8,5% a 8,0%, mientras que 'laSexta noticias 20h' recorta 1,2 puntos hasta el 6,3%. La nota positiva la pone 'Informativo territorial 2', que sube 1,0 punto hasta el 12,5%, consolidando a La 1 como segunda opción de la noche.
Informativo territorial 1737.000 11,8%
Telediario 11.317.000 14,2%
Informativo territorial 21.134.000 12,5%
Noticias de la mañana268.000 14,8%
Antena 3 noticias 12.023.000 21,8%
Antena 3 noticias 21.617.000 15,8%
Noticias Cuatro 1602.000 8,5%
El desmarque Cuatro 1467.000 5,2%
Noticias Cuatro 2447.000 5,6%
El matinal91.000 7,5%
Informativos Telecinco 15:00873.000 9,4%
Informativos Telecinco 21:00797.000 8,0%
laSexta noticias 14h623.000 7,6%
laSexta noticias: Jugones514.000 5,5%
laSexta noticias 20h512.000 6,3%