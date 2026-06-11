Por Redacción |

La recta final de 'La isla de las tentaciones' sigue sin encontrar rival en la noche de los miércoles. El reality de parejas de Telecinco lidera con comodidad gracias a un 16,3% de cuota de pantalla y 977.000 espectadores. El programa, que esta semana ofreció el esperado reencuentro de los protagonistas tres meses después de las hogueras finales, mejora dos décimas respecto a la semana anterior. Sin embargo, su extensa duración vuelve a impedirle alcanzar la barrera del millón de seguidores.

La segunda posición es para '¡Salta!', que mantiene intactos los resultados de su estreno y firma un 10% de share en Antena 3. El concurso logra así consolidar su arranque y se afianza como la principal alternativa al reality de Telecinco en la noche del miércoles.

Por detrás se sitúa 'Operación África', que pierde el impulso de su debut y registra un 8,8% en La 1. El espacio protagonizado por el doctor Cavadas cede 4,3 puntos respecto a la semana pasada quedando además por debajo de la media de la cadena.

En Cuatro, el estreno de la nueva temporada de 'Viajeros Cuatro' mejora notablemente los resultados de la despedida de '100% Únicos', ganando 1,2 puntos en la franja. Mientras, 'La noche de Aimar' consigue subir en laSexta y suma tres décimas respecto al miércoles anterior.

En el access prime time, 'El hormiguero' vuelve a liderar con claridad con un 12,7% de cuota de pantalla y más de 1,5 millones de espectadores. La segunda plaza es para 'La revuelta', que reúne a 1,1 millones de seguidores y firma un 10,3% de share. Por detrás aparece 'Horizonte', que alcanza el millón de espectadores y registra un aceptable 8,5% de cuota de pantalla en Cuatro, cediendo 1,2 puntos en una semana. Por detrás se sitúa 'El intermedio', con un 7,3%, mientras que 'Cifras y letras' completa la franja con un 5,5% de share en La 2.

Malú durante su actuación en 'El hormiguero'

Prime time

La 1

La revuelta Ana Mena 1.179.000 10,3% Operación África494.000 8,8%

La 2

Trivial Pursuit616.000 5,8% Cifras y letras674.000 5,5% Documaster307.000 3,0% Sagrada familia: el desafío de Gaudí305.000 3,0%

Antena 3

El hormiguero Malú 1.504.000 12,7% ¡Salta!632.000 10,0%

Cuatro

First Dates486.000 4,6% Horizonte1.010.000 8,5% Viajeros Cuatro Singapur 431.000 5,6%

Telecinco

First Dates1.015.000 8,6% La isla de las tentaciones977.000 16,3%

laSexta

La Sexta Clave459.000 4,7% El intermedio874.000 7,3% La noche de Aimar Juan Echanove y Charo López 321.000 4,4%

Momento del debate de 'La isla de las tentaciones'

Late night

'El debate de las tentaciones' destaca en el late night de Telecinco con un 17%

'Operación África' tampoco funciona en el late night de La 1

La 1

Operación África138.000 6,7%

La 2

Documentos TV Estados Unidos en guerra 116.000 2,1% La vida secreta de Felipe II72.000 2,3% Conciertos Radio 3 Rat-Zinger 21.000 1,1%

Antena 3

¡Salta!178.000 7,4%

Cuatro

Viajeros Cuatro Sri Lanka 153.000 4,1% Viajeros Cuatro Kuala Lumpur 95.000 4,7%

Telecinco

El debate de las tentaciones389.000 17,0% Gran Madrid Show124.000 7,4%

laSexta

La noche de Aimar Lolita Flores-Jorge Valdano 61.000 2,3%

Fuegos artificiales tras la inauguración de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia

Sobremesa y tarde

Las más de cuatro horas en la Sagrada Familia registran un buen 12,1% en la tarde de La 1

'Y ahora, Sonsoles' se queda por debajo del 9% en Antena 3

'¡Allá tú!' cae ocho décimas en una semana

La 1

Directo al grano876.000 10,6% El Papa León XIV, en España: inauguración y misa en la Sagrada Familia1.044.000 12,1%

La 2

Saber y ganar613.000 6,8% Grandes documentales350.000 4,3% Islas El refugio 356.000 4,3% Puma: el gato fantasma340.000 4,3% Malas lenguas429.000 6,1% Sukha274.000 3,7% Trivial Pursuit330.000 3,9%

Antena 3

Sueños de libertad1.219.000 14,2% Y ahora Sonsoles644.000 8,8% Pasapalabra1.366.000 16,2%

Cuatro

Todo es mentira607.000 7,4% Lo sabe, no lo sabe402.000 5,7%

Telecinco

El tiempo justo711.000 8,8% El diario de Jorge677.000 9,6% ¡Allá tú!744.000 9,0%

laSexta

Zapeando511.000 6,0% Más vale tarde379.000 5,2%

Mañana

La visita del papa a Brians y Montserrat obtiene un 15,2% en La 1

'Espejo público' pierde un punto en siete días

'El programa de Ana Rosa' también se deja un punto en una semana

La 1

La hora de La 1392.000 20,4% El Papa León XIV, en España: visita a la cárcel Brians y a la abadía de Montserrat416.000 15,2% Mañaneros 360643.000 13,4% Mañaneros 360936.000 11,6%

La 2

Arqueomanía El día del juicio (2 parte) 43.000 4,4% Flash moda36.000 2,5% La cebra, una vida llena de color20.000 1,1% Página 2 Especial Trieste 27.000 1,4% Aquí hay trabajo42.000 2,1% La aventura del saber33.000 1,5% Zoom tendencias35.000 1,5% Las recetas de Julie A la mesa de Marguerite Yourcenar 53.000 2,1% El western de La 2 El tigre del río Kwai 99.000 2,9% El cazador109.000 1,8% El cazador220.000 2,5%

Antena 3

Espejo público269.000 10,7% Cocina abierta de Karlos Arguiñano Medallones de carne de conejo con salsa de tomate asado 767.000 15,7% La ruleta de la suerte1.447.000 19,8%

Cuatro

Love Shopping TV1.000 0,2% ¡Toma salami!' "P'habernos matao"8.000 0,6% Alerta Cobra Los muertos no vuelven 23.000 1,3% Alerta Cobra La última carrera 40.000 2,2% Alerta Cobra Jugar con fuego 47.000 2,3% En boca de todos258.000 8,3%

Telecinco

La mirada crítica183.000 10,0% El programa de AR283.000 12,7% Vamos a ver346.000 10,2% El precio justo616.000 9,2%

laSexta

Aruser@s el humorning146.000 9,9% Aruser@s234.000 11,4% Al rojo vivo263.000 7,1%

Informativos

La sobremesa del miércoles confirma el dominio de 'Antena 3 noticias 1', aunque con un retroceso notable respecto al mismo día de la semana pasada: cae 1,2 puntos, de 23,0% a 21,8%, y pierde más de 120.000 espectadores. En sentido contrario, 'Telediario 1' aguanta e incluso mejora ligeramente, sumando 0,2 puntos hasta el 14,2%, lo que estrecha algo la brecha con el líder. 'Informativos Telecinco 15:00' se mantiene prácticamente plano (9,4% frente al 9,5% anterior), mientras que 'laSexta noticias 14h' pierde 0,4 puntos y se queda en el 7,6%.

En la noche, la tendencia bajista de Antena 3 se repite: 'Antena 3 noticias 2' cede 3,8 puntos respecto al miércoles anterior, pasando de un sólido 19,6% a un 15,8% que, aun así, le basta para liderar la franja. 'Informativos Telecinco 21:00' también afloja levemente, de 8,5% a 8,0%, mientras que 'laSexta noticias 20h' recorta 1,2 puntos hasta el 6,3%. La nota positiva la pone 'Informativo territorial 2', que sube 1,0 punto hasta el 12,5%, consolidando a La 1 como segunda opción de la noche.

La 1

Informativo territorial 1737.000 11,8% Telediario 11.317.000 14,2% Informativo territorial 21.134.000 12,5%

Antena 3

Noticias de la mañana268.000 14,8% Antena 3 noticias 12.023.000 21,8% Antena 3 noticias 21.617.000 15,8%

Cuatro

Noticias Cuatro 1602.000 8,5% El desmarque Cuatro 1467.000 5,2% Noticias Cuatro 2447.000 5,6%

Telecinco

El matinal91.000 7,5% Informativos Telecinco 15:00873.000 9,4% Informativos Telecinco 21:00797.000 8,0%

laSexta

laSexta noticias 14h623.000 7,6% laSexta noticias: Jugones514.000 5,5% laSexta noticias 20h512.000 6,3%

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