La producción original de Amazon Prime Video sigue llegando con cuentagotas. El gigante del comercio se ha decantado por una estrategia más selectiva, que pretende poner el listón alto con el lanzamiento de 'La rueda del tiempo' en noviembre, pero antes de que viajemos al universo de Robert Jordan tendremos la oportunidad de descubrir otros títulos propios, tanto en el ámbito televisivo como cinematográfico.

'Sé lo que hicisteis el último verano' renace en Amazon

La serie más llamativa de la lista es 'Sé lo que hicisteis el último verano', el reboot de la noventera franquicia de slashers, que sigue a un grupo de jóvenes que, un año después de haber estado implicados en un accidente, empiezan a ser perseguidos y abatidos por un misterioso asesino. El secreto que han jurado proteger amenaza con acabar con ellos, por lo que deben descubrir quién les ha puesto la diana para sobrevivir.

El humor animado lo trae 'Fairfax', la comedia liderada por cuatro amigos que tratan de hacerse populares en Los Ángeles. Por su parte, la docuserie 'G.E.O. Más allá del límite' muestra el riguroso proceso de selección de una de las unidades policiales más pretigiosas del mundo y la cinta "El Caballero Verde" acompaña al sobrino del rey Arturo, Gawain, en su búsqueda de una criatura que promete ponerle a prueba.

Estrenos de series

- 'Mr. Robot' (Temporada 4 - 7/10)

- 'Sé lo que hicisteis el último verano' (Estreno - 15/10)

- 'G.E.O. Más allá del límite' (Docuserie - 15/10)

- 'Motherland: Fort Salem' (Temporada 2 - 17/10)

- 'Maradona: Sueño bendito' (Estreno - 29/10)

- 'Fairfax' (Estreno - 29/10)

Estrenos de películas

- "Silk Road: Atrapado en la dark web" (1/10)

- "My Name Is Pauli Murray" (1/10)

- "Welcome to the Blumhouse II: Black As Night" (1/10)

- "Welcome to the Blumhouse II: Bingo Hell" (1/10)

- "Justin Bieber: Our World" (8/10)

- "Welcome to the Blumhouse II: The Manor" (8/10)

- "Welcome to the Blumhouse II: Madres" (8/10)

- "Men in Black: International" (9/10)

- "Rocketman" (9/10)

- "Un hombre lobo entre nosotros" (9/10)

- "Ad Astra" (10/10)

- "El hombre invisible" (10/10)

- "Infinite" (22/10)

- "El Caballero Verde" (28/10)