Todas las series y películas con las que Star llega a España a través de Disney+

Disney+ superará la mayoría de edad tras menos de un año a disposición de los usuarios españoles. El 23 de febrero el catálogo de la plataforma de streaming se expandirá con Star, una nueva sección que estará a la misma altura de las dedicadas a Marvel, 'Star Wars' o Pixar, y cuyo lanzamiento supondrá la integración de miles de hora de contenido, tanto actual como histórico, que buscará apelar a un público más adulto.

Lo nuevo del cocreador de 'Rick y Morty', 'Solar Opposites', se verá en Star

Entre las 40 series y más de 200 películas que estarán disponibles desde su llegada a Disney+, Star ofrecerá cuatro ficciones inéditas en España: el thriller 'Big Sky', del creador de 'Big Little Lies' y 'The Undoing'; el spin-off de "Con amor, Simon", "Con amor, Victor"; el drama 'Helstrom', desarrollado por Marvel Television; y la comedia animada 'Solar Opposites', creada por Justin Roiland ('Rick y Morty'). Además, en el apartado cinematográfico uno de los principales reclamos será "El plan", la película protagonizada por Antonio de la Torre y Raúl Arévalo.

En cuanto a las perspectivas de futuro, a lo largo de los próximos meses irán desembarcando los próximos títulos de Hulu o FX, como 'Dopesick', 'The Dropout' o 'The Old Man', que aquí serán considerados Star Originals, al igual que lo próximo de las Kardashian y 'Besos al aire', la primera serie española exclusiva de la plataforma. A toda esta oferta de novedades hay que sumar el extenso catálogo de ficciones pasadas, que incluye producciones tan aclamadas como 'Anatomía de Grey', 'Perdidos', '24', 'Prison Break' o 'Mujeres desesperadas'.

Series

- '24' (Temporadas 1 - 8)

- '24: Legacy' (Temporada 1)

- '24: Live Another Day' (Temporada 9)

- '9-1-1' (Temporadas 1 - 3)

- 'Anatomía de Grey' (Temporadas 1 - 16)

- 'Big Sky' (Temporada 1)

- 'Black-ish' (Temporadas 1 - 6)

- 'Bones' (Temporadas 1 - 12)

- 'Buffy, cazavampiros' (Temporadas 1 - 7)

- 'Castle' (Temporadas 1 - 8)

- 'Cinco hermanos' (Temporadas 1 - 5)

- 'Código negro' (Temporadas 1 - 3)

- 'Cómo conocí a vuestra madre' (Temporadas 1 - 9)

- 'Con amor, Victor' (Temporada 1)

- 'Cougar Town' (Temporadas 1 - 6)

- 'Expediente X' (Temporadas 1 - 11)

- 'Familia de acogida' (Temporadas 1 - 5)

- 'Helstrom' (Temporada 1)

- 'Sons of Anarchy' (Temporadas 1 - 7)

- 'Marte' (Temporadas 1 - 2)

- 'Miénteme' (Temporadas 1 - 3)

- 'Modern Family' (Temporadas 1 - 11)

- 'Mujeres desesperadas' (Temporadas 1 - 8)

- 'Padre de familia' (Temporadas 1 - 18)

- 'Perception' (Temporadas 1 - 3)

- 'Perdidos' (Lost) (Temporadas 1 - 6)

- 'Prison Break' (Temporadas 1 - 5)

- 'Resurrection' (Temporadas 1 - 2)

- 'Revenge' (Temporadas 1 - 4)

- 'Rosewood' (Temporadas 1 - 2)

- 'Scandal' (Temporadas 1 - 7)

- 'Sleepy Hollow' (Temporada 1 - 4)

- 'Snowfall' (Temporadas 1 - 3)

- 'Solar Opposites' (Temp 1)

- 'The Gifted' (Temporadas 1 - 2)

- 'The Hot Zone' (Temporada 1)

- 'The Strain' (Temporadas 1 - 4)

- 'The Walking Dead' (Temporadas 1 - 10)

- 'Trust' (Temporada 1)

- 'Ugly Betty' (Temporadas 1 - 4)

Especial de televisión

- 'LA 92'

Películas

- "12 trampas"

- "127 horas"

- "28 días después"

- "28 semanas después"

- "9 días (2002)"

- "A dúo"

- "Abajo el periscopio"

- "Academia Rushmore"

- "Air Force One (1997)"

- "Al límite"

- "Algo en común"

- "Algo pasa con Mary"

- "Alien: el octavo pasajero"

- "Alien resurrección"

- "Alien Vs. Predator"

- "Alien3"

- "Aliens Vs. Predator 2"

- "Aliens: el regreso"

- "Alta fidelidad"

- "Amor ciego"

- "Amor loco (1995)"

- "Amor loco, amor prohibido"

- "Ana y el rey"

- "Annapolis"

- "Antes y después (1996)"

- "Antwone Fisher"

- "Aracnofobia"

- "Armas de mujer (1988)"

- "Arriba y abajo"

- "Australia"

- "Bootmen"

- "Borat"

- "Boys Don't Cry"

- "Braveheart"

- "Breaking and Entering"

- "Broken Arrow: alarma nuclear (1996)"

- "Brown Sugar"

- "Buffy, la Cazavampiros"

- "Camino a la perdición"

- "Casanova (2005)"

- "Chronicle"

- "Cinderella Man. El hombre que no se dejó tumbar"

- "Cisne negro (2010)"

- "Cocktail"

- "Cocodrilo, un asesino en serie"

- "Cocoon: el retorno"

- "Commando (1985)"

- "Con Air"

- "Con amor, Simon"

- "Conan el bárbaro"

- "Condenada (1996)"

- "Convención en Cedar Rapids"

- "Corazón rebelde"

- "Corky Romano: siempre gana por la mano"

- "Creo que quiero a mi mujer"

- "Cuando un hombre ama a una mujer"

- "Cuerpos especiales (2013)"

- "Cuestión de pelotas"

- "Cyrus"

- "Dark Water"

- "Deadpool"

- "Deadpool 2"

- "Déjà Vu"

- "Desde el infierno"

- "Diario de un escándalo"

- "Dime que no es verdad"

- "Dobles parejas"

- "Dragonball: Evolution"

- "Durmiendo con su enemigo"

- "El Álamo: la leyenda (2004)"

- "El Bar Coyote"

- "El bosque (2004)"

- "El camino de vuelta"

- "El canguro (2011)"

- "El chico de la burbuja"

- "El color del dinero"

- "El consejero"

- "El crisol"

- "El desafío"

- "El día de mañana"

- "El enemigo público no1... mi padre"

- "El final de Damien"

- "El gran lío"

- "El Guerrero no 13"

- "El Guía del Desfiladero (2007)"

- "El gurú, una incontrolable tentación"

- "El incidente"

- "El negociador"

- "El padre de la novia"

- "El plan"

- "El protegido"

- "El reino de los cielos"

- "El Rey Arturo"

- "El secreto de los Abbott"

- "El último Rey de Escocia"

- "Ella siempre dice sí"

- "En honor a la verdad"

- "En la cuerda floja"

- "En sus zapatos"

- "Enemigo público"

- "Entre copas"

- "Esperando un respiro"

- "Espía como puedas"

- "Estado de sitio"

¡- "Este cuerpo no es el mío!"

- "Esto es la guerra"

- "Evita"

- "Exodus: dioses y reyes"

- "Expediente X"

- "Extrañas coincidencias"

- "Fuera de juego"

- "Golpe en la pequeña China"

- "Good Morning, Vietnam"

- "Gracias por fumar"

- "Hitchcock"

- "Hombres de honor"

- "Hot Shots ¡la madre de todos los desmadres!"

- "Hot Shots 2"

- "Imparable (2010)"

- "Íntimo y personal"

- "Jennifer's Body"

- "Juez Dredd"

- "Jugada perfecta"

- "Juno"

- "La boda de mi familia"

- "La camarera"

- "La casa"

- "La delgada línea roja (1999)"

- "La encontré en Hope Springs (2003)"

- "La entrega"

- "La guerra de los Rose"

- "La joya de la familia"

- "La joya del Nilo"

- "La Jungla 2: alerta roja"

- "La Jungla 4.0"

- "La Jungla de Cristal"

- "La Jungla de Cristal: la venganza"

- "La Jungla: un buen día para morir"

- "La ladrona de libros"

- "La letra escarlata"

- "La Liga de los Hombres Extraordinarios"

- "La maldición de Damien"

- "La mano que mece la cuna"

- "La mosca (1986)"

- "La mujer del predicador"

- "La noche de su vida"

- "La Profecía (1976)"

- "La Profecía (2006)"

- "La Roca"

- "La última noche"

- "La vida de Pi"

- "La vida secreta de las abejas"

- "Ladykillers"

- "Las chicas del calendario"

- "Las colinas tienen ojos"

- "Las sesiones"

- "Life Aquatic"

- "Ligera de equipaje: 30 días y 30 mil noches"

- "Lo que la verdad esconde"

- "Loca obsesión"

- "Los amos del barrio (2012)"

- "Los blancos no la saben meter"

- "Los descendientes"

- "Los sustitutos"

- "Los Tenenbaums, una familia de genios"

- "Los tres chiflados (2012)"

- "Malas compañías"

- "Marea roja"

- "Master and Commander: al otro lado del mundo"

- "Matrimonio de conveniencia"

- "Max Payne"

- "Melinda y Melinda"

- "Mentes peligrosas"

- "Mentiras arriesgadas"

- "Menudo bocazas"

- "Mi padre, ¡qué ligue!"

- "Mi primo Vinny"

- "Miami"

- "Mistress America"

- "Moulin Rouge (2001)"

- "Mystery, Alaska"

- "Nada que perder"

- "No puedes comprar mi amor"

- "Noche de miedo"

- "Noche loca"

- "Novia a la fuga"

- "Nunca me abandones"

- "Océanos de fuego (Hidalgo)"

- "Otra Tierra"

- "Pearl Harbor"

- "Pequeña Miss Sunshine"

- "Persecución extrema"

- "Plan de vuelo: desaparecida"

- "Poltergeist (2015)"

- "Powder: pura energía"

- "Pretty Woman"

- "¡Qué no hacer con un millón de dólares!"

- "Quiz Show: el dilema"

- "Reacción en cadena"

- "Recién casados"

- "Resplandor en la oscuridad"

- "Robin Hood: el príncipe de los ladrones (1991)"

- "Romeo y Julieta, de William Shakespeare"

- "Romy y Michele"

- "Ruby Sparks"

- "Scary Movie 4"

- "Seis días y siete noches"

- "Señalado por la muerte"

- "Señales"

- "Siempre a tu lado"

- "Sin control (2005)"

- "Sobran las palabras"

- "Solaris"

- "Speed"

- "Speed 2"

- "Starship Troopers (Las Brigadas del Espacio)"

- "Stoker"

- "Taxi, derrape total (2004)"

- "The East"

- "The Rocky Horror Picture Show"

- "The Waterboy (El aguador)"

- "The Wonders"

- "Tina"

- "Titan A.E."

- "Titanic (1997)"

- "Todas contra él"

- "Trabajo basura"

- "Trance"

- "Tras el Corazón Verde"

- "Tres fugitivos"

- "Última llamada"

- "Ultimátum a la Tierra (2008)"

- "Un asesino algo especial"

- "Un buen año"

- "Un golpe del destino"

- "Una mala jugada"

- "Una tribu en la cancha"

- "Vamos de polis"

- "Velocidad terminal"

- "Veredicto final"

- "Veronica Guerin"

- "Viaje a Darjeeling"

- "Volcano (1997)"

- "Vuelve el padre de la novia"

- "Wall Street"

- "Wall Street: el dinero nunca duerme"

- "War Horse (Caballo de batalla)"

- "Win Win (Ganamos todos)"

- "X-files: creer es la clave"

- "Yo, yo mismo e Irene"