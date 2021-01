Todos los estrenos de HBO España en febrero de 2021

Con el segundo especial de 'Euphoria' y el final de '30 monedas' a las espaldas, HBO España afronta un complicado mes de febrero. Al igual que sucede con el resto de plataformas, los achaques del coronavirus cada vez se están notando más en el número de estrenos, y el servicio de WarnerMedia no es ninguna excepción, ya que en las próximas semanas sufrirá para integrar novedades interesantes a su catálogo.

La serie documental 'Vitals'

Por cercanía, el primer título a destacar es 'Vitals', la docuserie original de HBO Europe que muestra la realidad de un hospital de Sabadell durante la primera ola de la pandemia. A lo largo de sus tres episodios, la obra de Félix Colomer trata de conmover acerca de la compleja situación en la que seguimos inmersos, y que también ha inspirado a la película 'Confinados', protagonizada por Anne Hathaway y Chiwetel Ejiofor.

Por lo demás, no hay mucho más que rascar en un escuálido mes, que supondrá el regreso de dos referentes en el mundo de la actualidad: la docuserie 'Axios', que vuelve con su cuarta temporada, y el aclamado programa 'Last Week Tonight with John Oliver', que vuelve a analizar semana tras semana los sucesos más relevantes sin perder su ácido sentido del humor.

Estrenos de series

- 'The Lady and the Dale' (Docuserie - 1/2)

- 'Axios' (Docuserie, Temporada 4 - 1/2)

- 'Masha y el oso' (Temporada 3 - 1/2)

- 'Animals' (Temporada 1 - 6/2)

- 'Vitals. Una historia humana' (Docuserie - 7/2)

- 'Las Supernenas' (Temporada 3 - 12/2)

- 'Last Week Tonight with John Oliver' (Temporada 8 - 15/2)

- 'Momma Named Me Sheriff' (Temporada 2 - 19/2)

- 'Doraemon' (Temporada 8B - 19/2)

- 'Snowfall' (Temporada 4 - 25/2)

Estrenos de películas

- "Antes de atardecer" (1/2)

- "El caso Fritz Bauer" (1/2)

- "En realidad, nunca estuviste aquí" (1/2)

- "El lobo de Wall Street" (1/2)

- "Your Name" (1/2)

- "Historias de San Valentín" (1/2)

- "Salidos de cuentas" (1/2)

- "Un accidente llamado amor" (1/2)

- "Eternamente comprometidos" (1/2)

- "Juntos y revueltos" (1/2)

- "Boyhood" (1/2)

- "Focus" (1/2)

- "Dale duro" (1/2)

- "Salvando las distancias" (1/2)

- "Carta blanca" (1/2)

- "Nunca entre amigos" (1/2)

- "Cuento de invierno" (1/2)

- "Ahí os quedáis" (1/2)

- "Un pequeño cambio" (1/2)

- "Fake Famous" (3/2)

- "Confinados" (5/2)

- "La isla mínima" (5/2)

- "Rosas rojas" (5/2)

- "The Jacket" (5/2)

- "Hunter Killer. Caza en las profundidades" (5/2)

- "Kill Switch" (5/2)

- "Semen. Una historia de amor" (5/2)

- "Seda (Silk)" (5/2)

- "Código abierto" (5/2)

- "En la playa de Chesil" (7/2)

- "Traffic" (9/2)

- "Black Art: The Absence of Light" (10/2)

- "Mula" (12/2)

- "Un reino unido" (12/2)

- "Cartas de Berlín" (12/2)

- "Black Death" (12/2)

- "The Exception" (12/2)

- "The Fall. El sueño de Alexandria" (12/2)

- "Ahora me ves 2" (16/2)

- "Tom y Jerry en la super carrera" (19/2)

- "Tom y Jerry: Rumbo a Marte" (19/2)

- "Tom y Jerry: Misión espía" (19/2)

- "La Liga de la Justicia: El ataque de la Legión del Mal" (26/2)

- "Gangs of New York" (28/2)