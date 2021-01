HBO expandirá el universo 'Juego de Tronos' con una nueva precuela

HBO sigue empeñada en encontrar a la heredera de 'Juego de Tronos' lo antes posible. Actualmente la cadena tiene en marcha una precuela centrada en la dinastía Targaryen titulada 'House of the Dragon', sin embargo, ya tiene otro proyecto en marcha basado también en un libro de George R.R. Martin.

Ilustración de "Cuentos de Dunk y Egg"

La obra en cuestión es 'Cuentos de Dunk y Egg' ('Tales of Dunk and Egg'), que de nuevo se trata de una precuela de la historia mostrada en la popular serie de HBO. Según informan varios medios estadounidenses, el proyecto de adaptación aún se encuentra en su fase inicial y ni siquiera hay ningún guionista o director vinculado.

'Cuentos de Dunk y Egg' es una serie de novelas de fantasía que siguen las aventuras de Ser Duncan el Alto (Dunk) y un joven Aegon V Targaryen (Egg) unos noventa años antes de los eventos de la saga de "Canción de hielo y fuego". Martin ha publicado hasta la fecha tres novelas de la serie, "El caballero errante" (1998), "La espada leal" (2003) y "El caballero misterioso" (2010), recopiladas posteriormente en "El caballero de los siete reinos".

Los fans llevan tiempo pidiendo una serie de 'Cuentos de Dunk y Egg' y muchos se sintieron decepcionados cuando en 2017 HBO no lo incluyó en la lista de posibles spin-offs. De hecho, Martin llegó a afirmar en más de una ocasión que no había planes para adaptarlo y que pensaba que no había demasiadas posibilidades para que en algún momento se lo llegasen a plantear.

Guerra civil entre dragones

Si finalmente el proyecto acaba prosperando, sería la segunda precuela de 'Juego de tronos' que llega a la pequeña pantalla. La primera de ellas, 'House of the Dragon', tiene previsto su debut para 2022 y narrará el conflicto militar conocido como Danza de Dragones que enfrentó a los partidarios de Rhaenyra Targaryen y los de Aegon II Targaryen, que pretendían hacerse con el Trono de Hierro.