'Top Boy' renueva por una quinta y última temporada en Netflix

La segunda etapa de 'Top Boy' será más extensa que la primera. Originalmente, el drama criminal de Ronan Bennett, alabado por su grado de realismo callejero, vio la luz entre 2011 y 2013 en Channel 4 con dos temporadas. Pese al estatus de culto que se labró, la ficción fue cancelada por la cadena británica. Unos años después, el interés y la influencia de Drake permitieron que Dushane y Sully pudieran volver a la carga a través de Netflix, aunque esa andadura tampoco será eterna.

Si el recorrido en Channel 4 fue de dos temporadas de cuatro episodios cada una, que han sido renombradas como 'Top Boy: Summerhouse', la era en Netflix constará de tres entregas, ya que se ha confirmado la renovación por una quinta y última tanda. Así lo ha anunciado la cuenta oficial de la serie en redes sociales, con un vídeo y un definitivo mensaje: "A todo top boy le llega su momento... y ese momento va a llegar".

every TOP BOY has their time... and that time is coming.

TOP BOY will return for the third and final season, filming starts this summer pic.twitter.com/T45Burzrs1