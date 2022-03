Esta noticia contiene spoilers

Channel 4 estrenaba 'Top Boy' en el año 2011, y dos años después llegaba la segunda temporada. Finalmente, la ficción terminó cancelándose pero, en 2019, Netflix se propuso resucitarla. Tras el éxito de la primera temporada de la plataforma, el 18 de marzo de 2022 se estrenaba la segunda.

Hugo Silva, en 'Top Boy'

La primera temporada tenía lugar entre Londres y Jamaica, con Dushane y Sully, dos jóvenes narcotraficantes, como protagonistas. En esta segunda temporada, Hugo Silva se une al reparto, estrenándose en Netflix con un importante papel. De hecho, la entrega comienza con la primera aparición del español, al que se ve en un barco arrojando un cadáver al mar.

Todo apunta a que la trama que tiene lugar en España es una de las principales. La mujer del personaje interpretado por Silva está a punto de fallecer, después de darle 3 meses de vida, por lo que él quiere alejarse del turbio mundo del narcotráfico. Su objetivo será preservar la seguridad de sus hijas. Por otro lado, estará en contacto con Lizzie, una de las narcotraficantes que se encuentran en Londres, en continua comunicación con Dushane.

Primeras reacciones

La incorporación de Hugo Silva al repartoha sido toda una sorpresa. Muchos de los espectadores han mostrado a través de las redes sociales su sorpresa al ver al actor en escena. El propio Silva ha reconocido que no había podido ver la serie aún, por lo que estaba buscando las reacciones de la gente.

ESTOY VIENDO A HUGO SILVA EN TOP BOY? Estoy viendo a Hugo Silva en Topboy — Iván (@ivhang_) March 18, 2022

Me pongo la t2 de top boy y lo primero q sale es hugo silva, lo he quitado y he mirado si no me había equivocado — Daniel Mastroianni (@_danirojano) March 18, 2022

Increíble ver a Hugo Silva en la nueva temporada de @topboynetflix. ¡Maravilloso! ?? pic.twitter.com/RM3Rn0AVzL — Maia Alcyone (@AlcyoneMai) March 18, 2022

El multiverso era ver a @rastacai y a @AshleyWalters82 en la misma serie. Cadiz y Hackney en @topboynetflix. Grandisimos. pic.twitter.com/WKnbArIS6u — Alvaro. (@alvaropuerto93) March 18, 2022

"Me pongo la temporada 2 de 'Top Boy' y lo primero que sale es Hugo Silva. Lo he quitado y he mirado si no me había equivocado", escribía un seguidor. "Increíble ver a Hugo Silva en la nueva temporada de 'Top Boy'. ¡Maravilloso!", publicaba otro. "Súperrandom, Hugo Silva en 'Top Boy', lolazo", expresaba su sorpresa una seguidora.