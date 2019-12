Topacio Fresh, a punto de irse de la 'Gourmet Edition' por una desafortunada pregunta de Quique San Francisco

Este miércoles 18 de diciembre, Cuatro estrenó la undécima edición de 'Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition', su exitoso formato culinario en el que varios rostros famosos se convierten en anfitriones por una noche. En esta ocasión, los protagonistas de la nueva tanda de programas fueron la artista María José Cantudo, el colaborador televisivo y concursante de realitys Suso Álvarez, la celebrity y galerista Topacio Fresh y el cómico Enrique San Francisco. Este último fue el anfitrión de esta primera entrega y sin duda, lo hizo dejando a los espectadores totalmente atónitos y es que sus indiscretas e inoportunas preguntas estuvieron a punto de provocar que una de las invitadas abandonase el espacio tras generar uno de los momentos más tensos vividos nunca en el espacio.

Enrique San Francisco y Topacio Fresh en 'Ven a cenar conmigo'

Los problemas en la cena empezaron cuando Enrique San Francisco quiso conocer detalles sobre la vida más íntima de Topacio Fresh y es que no dudó en preguntarle directamente por la operación de cambio de sexo a la que se sometió la celebrity en el pasado. "¿Y lo tuyo cómo es?", le preguntó sin filtro alguno a la chica, algo que obviamente le incomodó, tal y como le hizo saber. "Soy una mujer transexual, si vas por ese lado, es una programa muy íntima y no hay más que preguntar", le respondió tajante Topacio, para después intentar reconducir la conversación afirmando que "también soy galerista y hago muchas cosas". Esta intentó que el cómico entendiese que no tenía sentido alguno hablar de su operación y que ella era mucho más que eso.

"Eso no me interesa", le respondió este, a la vez que insistía en seguir hablando del tema al preguntarle si alguna vez ha tenido algún problema con eso. "Yo no tengo ningún problema, en tal caso lo tendrían los otros. Me ha pasado lo que le pasa a cualquier persona transexual: elige un género diferente al sexo con el que ha nacido, me operé para cambiarlo, pero esta es una pregunta muy íntima", afirmó Topacio Fresh totalmente tajante. Paralelamente, detrás de cámara la chica confesaba que sí estaba realmente incómoda con el momento: "No entendía bien qué me estaba preguntando".

A punto de irse del programa

San Francisco parece que no llegó a entender el tono de enfado de la chica y sí, siguió insistiendo con el mismo tema. "A lo que iba, ¿lo tuyo como es?", le preguntó, mientras Fresh seguía repitiendo el mismo discurso: "Me he operado, me he hecho todo lo que he querido (...) me he convertido en mujer a través de una cirugía, pero es algo íntimo y está fuera de lugar preguntarlo". Después, la chica confesaba que había intentado reconducir la situación porque si seguía así "me levanto y me voy", una reacción que finalmente no vivimos. Pese a estar a punto de irse, el cambiar de tema fue suficiente como para que esta siguiese sentada en la mesa y es que Suso Álvarez sí entendió su tono y no dudó en reconducir la conversación para evitar seguir hablando de ello.