Por Beatriz Prieto |

La noche del sábado 10 de junio, 'La Voz Kids 2023' despidió sus batallas con los últimos enfrentamientos entre los integrantes de los distintos equipos que quedaban. Entre ellos, se encontraba Lennon Jon, quien formaba parte del grupo de Sebastián Yatra después de que los coaches acordaran darle la única segunda oportunidad en las audiciones. El concursante tuvo que medirse con sus compañeras Lucía y Aroa, tras lo cual el colombiano recordó sus "pullas" en la primera fase del talent, para después darle un consejo al respecto.

Lennon Jon, atento a las palabras de Sebastián Yatra en 'La Voz Kids'

Ya durante los ensayos con los tres niños, que prepararon el tema "Rayando el sol" de Maná, Yatra reconoció estar encantado con Lennon, puesto quey, de hecho, desveló que "en las audiciones, algunos quedamos como con dudas sobre eso,". David Bisbal , de hecho, recordaba al concursante, dado que había fingido que iba a pulsar su botón para entrar en su equipo, pero al final corrió hacia el asiento de Yatra.

"Ha cambiado mucho su actitud", comentaba el colombiano a sus compañeros, en cuanto Lennon pisó el escenario. Ya tras la actuación, Rosario Flores quiso felicitar al niño, porque "creo que ha hecho un esfuerzo: él es más rockero, casi heavy, y he visto que te has acoplado a un estilo que no es el tuyo, porque realmente en el tuyo, nos destrozas". "Me encantaría sumarme a Rosario y felicitar a Lennon, porque yo pensé que iba a tener una conversación más seria contigo en los ensayos y en el campamento, porque cuando pasó lo de la segunda oportunidad, sucedieron cosas", intervino Yatra.

"No tiene miedo a pedir perdón"

El coach recordó el episodio con Bisbal, momento en el que Lennon le dedicó un gesto de disculpa al almeriense. "Siento que también tuvo que ver algo con los nervios, el hacer chistes sin tener en cuenta que eso puede herir a veces. Por ejemplo, a mí me dijiste, que no me lo tomé a mal ni nada: 'me caes superbien, pero no me gusta tu música'", prosiguió el colombiano quien, a causa de todo eso, "pensé que me iba a encontrar más con ese tipo de comentarios, y lo que me he encontrado es un niño supertranquilo, que escucha, que tiene buena onda".

"Si hay cosas así, con ese tipo de actitudes, que estabas adoptando, te invito a que lo cambies, porque te va a ir muy bien", recomendó el artista, agradecido "a la vida haberme encontrado con este niño tan sensible y con ganas de escuchar, que no tiene miedo a decir también perdón". Tanto fue así, que Lennon bajó enseguida del escenario para pedir perdón a Bisbal con un abrazo, tras lo cual también se fundió en un abrazo con Yatra, el cual lo eligió para continuar en el programa, lo que dejaba fuera de la competición a sus dos compañeras.