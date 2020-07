Los trabajadores no apoyan a Pep Vilar como nuevo director de Informativos de TVE

El Consejo de Informativos de TVE ha realizado un referéndum no vinculante para conocer la opinión de los trabajadores acerca del nombramiento de Pep Vilar como nuevo responsable del área en sustitución de Begoña Alegría. Una noticia que les fue comunicada el pasado 8 de julio, por lo que se acogieron al Estatuto de Información que contempla, en su artículo 52, que el Consejo debe emitir un informe no vinculante sobre la idoneidad del candidato propuesto, y que para ello puede convocar un referéndum entre los profesionales de los servicios informativos.

Pep Vilar, director de Informativos de TVE

Los resultados arrojan, para empezar, una escasa participación: con solo 441 votos emitidos, el 23,54 % del censo. Además, el apoyo a Pep Vilar resulta inferior a la mitad: solo el 41,50% favorable (183 votos) frente al 42,86 % en contra (189 votos). A eso hay que sumar 69 votos en blanco, el 15,64% restante.

En diciembre de 2019, Almudena Ariza renunció a dirigir el área de informativos al considerar que no tenía el apoyo necesario en este mismo referéndum. Estaba previsto que Ariza, reputada corresponsal, fuese el relevo de Begoña Alegría. Sin embargo, consideró que el 61,85% de los votos favorables (308) no era suficiente frente al 23,49% en contra, más el 14,64% de los votos en blanco. "Mi candidatura ha sido aprobada pero por una mayoría que no considero suficiente", argumentó entonces.

Cuando Begoña Alegría fue designada en verano de 2018, la participación fue del 46%. Alegría obtuvo 769 votos a favor, 48 en contra y 81 abstenciones. Antes, con el PP en el Gobierno, José Antonio Álvarez Guindín recibió 28 votos a favor y 573 en contra, mientras que Julio Somoano recabó 38 votos a favor (el 8,05%) frente a 335 en contra (un 70,97%).

Según el Consejo de Informativos de TVE, la conclusión de este referéndum es que la mayoría de los profesionales que han votado no han apoyado la propuesta de Pep Vilar como nuevo director de Informativos. Con todo, lamentan la baja participación que "podría deberse en parte a la situación de pandemia y al período de vacaciones", señalan en un comunicado.

El Consejo ofrece su colaboración

En caso de que se ratifique el nombramiento, el Consejo de Informativos ofrece su colaboración a Pep Vilar como responsable del área y espera que "cumpla con los principios de calidad, independencia, rigor y pluralidad que establecen la Ley de la radio y la televisión de titularidad estatal, el Estatuto de Información y los Principios de programación", convencidos de que "la defensa de esos principios es un objetivo compartido por todos los profesionales de TVE".