Valerio Pino ha vuelto a la televisión pero no de la mejor forma posible. El profesor de 'Supermodelo' ha pisado el plató de 'Sálvame' para sincerarse sobre la traumática racha por la que está pasando desde hace varios años. El testimonio del que fuera uno de los rostros más queridos de la pequeña pantalla ha emocionado a los colaboradores del programa.

Lydia Lozano abraza a Valerio Pino en 'Sálvame'

Nervioso y con lágrimas en los ojos, Valerio contaba que desde hace tres años su expareja cumple condena por asesinato, de los 20 que dictaba la sentencia: "Han sido muchos palos, uno detrás de otro. Mi ex mató y estranguló a su otro ex y no pude ayudarle ni hacer nada. [...] Me siento un poco culpable, pero él estaba metido en las drogas".

Sin embargo, el bailarín aún tenía mucho que contar y confesaba que descubrió que quien pensaba que era su padre biológico no lo era en realidad: "Hace dos años mi madre no pudo aguantar más y yo investigué porque sospechaba". Aunque quien le habían dicho que era su padre fue asesinado por la mafia italiana cuando tenía ocho años, ahora quiere conocer a su verdadero padre biológico.

Sin trabajo y con depresión

Otro tema del que habló fue de su futuro laboral. El modelo reconoció que en Italia si no tienes sexo con el responsable de un programa o una cadena "no pisas un plató", y añadía que lleva más de diez años sin proyectos profesionales. Además, la muerte de su perra Ágatha le sumió en una profunda depresión. "Los últimos dos años han sido muy difíciles para mí, sobre todo desde la muerte de mi perra, Ágatha. Me afectó mucho. Su fallecimiento me hundió en una depresión muy fuerte. Para mí, Ágatha era mi hija", confesaba ante los espectadores del programa.