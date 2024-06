Por Alejandro Burrueco Marín |

'Tu cara me suena' está a punto de poner el broche final a su undécima temporada. El pasado viernes 28 de junio el programa de imitaciones de Antena 3 ensalzó a Raoul Vázquez como su primer finalista, tras encabezar el ranking como el concursante con más puntos acumulados, pese a ser Julia Medina quien logró la victoria en la gala imitando a Lola Flores. Sin embargo, no será el próximo viernes 5 de julio cuando se revelen el resto de finalistas.

Julia Medina imitando a Lola Flores con Lolita Flores en 'Tu cara me suena 11'

. En su lugar, emitirá a las 22:00 horas un programa recopilatorio con los mejores momentos de la temporada, donde se incluirán, como las anécdotas de Lolita Flores más graciosas, entre otras cosas.

No obstante, como cada gala, se puede ver su preestreno en exclusiva en atresplayer, la plataforma de streaming de Atresmedia. Pese a que no será la próxima semana cuando se emita la segunda semifinal, en la plataforma ya están disponibles las actuaciones y los resultados de la gala. La duda de si Àngel Llàcer estará en la final sigue en el aire a la espera de una confirmación.

El posible motivo del retraso

Tal y como le ha pasado a muchos otros formatos, la Eurocopa 2024 ha trastocado la parrilla televisiva de junio. No solo en el caso de la propia programación de TVE, que es donde se retransmite, sino también en la del resto de cadenas, que no quieren competir contra el certamen europeo de fútbol. Podría ser el caso de 'Tu cara me suena', ya que el 5 de julio a las 21:00 horas en La 1 se emitirá uno de los partidos de la fase de cuartos de final.