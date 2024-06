Por Beatriz Prieto |

'Tu cara me suena 11' afrontó su duodécima gala semanal la noche del viernes 28 de junio, con la presencia de Palomo Spain y Paca la Piraña como acompañantes de Raquel Sánchez Silva y Supremme de Luxe, antes de que las votaciones del público y del jurado coronaran a un ganador. Un puesto que, por cuarta vez, ocupó Julia Medina gracias a su imitación de la gran Lola Flores y su canción "La Zarzamora".

Julia Medina imita a Lola Flores en la gala 12 de 'Tu cara me suena 11'

, desveló la concursante en la entrevista con Manel Fuentes , donde aseguró que había estudiado el vídeo "de memoria". El presentador quiso saber entonces qué era "lo más difícil" para imitar a Flores: "por eso era la Faraona". "Me emociona mucho, porque a mi abuela le encanta y hoy se la voy a dedicar a ella", declaró Medina, antes de subirse al escenario para deslumbrar con una actuación que terminó temblando.

"Qué mal lo he pasado", soltó la andaluza, momento en el que Lolita Flores se acercó para abrazarla. "Me he emocionado cuando te he visto salir, porque de lejos te parecías muchísimo a mi madre", admitió la jueza. Asimismo, la hija de la difunta artista explicó que "imitar a Lola Flores es algo muy difícil, incluso para sus hijas, aunque lo quisiéramos hacer", para después matizar que "el cariño, la emoción, las ganas, el respeto y con lo bien que has movido ese abanico y ese mantón, lo has hecho con tanto arte, que de verdad te digo que enhorabuena".

"Venía a hacerlo con todo el cariño"

"Me parece un desafío muy duro lo que acabas de hacer", declaró por su parte Chenoa, después de calificar como "maravilla" el hecho de que Lolita hubiera señalado el parecido de Medina con su madre. Por su parte, Santiago Segura apuntó a "la magia de este programa": el hecho de que permitiera que la gente descubriera canciones y artistas como Lola Flores. "A mí me emociona. Y, sobre todo, en la voz de Julia, que ha hecho tan fielmente a Lola Flores. Felicidades", añadió el jurado.

"Quiero decir que me dan igual los puntos, yo hoy venía aquí a hacerlo con todo el cariño del mundo y todo el respeto", manifestó entonces Medina, tras lo cual cosechó el diez de Carlos Latre, los onces de Flores y Segura, y el doce de Chenoa, que la llevaron al segundo puesto, por detrás de David Bustamante. "Me ha gustado mucho y no solamente es eso, es una cuestión de captar muchísimas cosas que son absolutamente imposibles de perfeccionar", elogió Chenoa, quien destacó tanto el valor de Medina como la "muy buena imitación" y el respeto que había demostrado. Ingredientes que llevaron a la andaluza a conquistar el doce del público, que otorgó su once a Bustamante, por lo que la victoria fue para Medina.