Por Beatriz Prieto |

La noche del viernes 28 de junio, 'Tu cara me suena 11' arrancó su recta final con una gala 12 en la que, además de coronar a un ganador, también se daba a conocer al primer clasificado para la final. Después de que Julia Medina se proclamara vencedora de la noche por cuarta vez en la edición, la suma total de los puntos en la clasificación general dio el primer pase a la final a Raoul Vázquez, tras situarse en el primer puesto durante once semanas consecutivas.

Raoul Vázquez imita a Tate McRae en la gala 12 de 'Tu cara me suena 11'

, por la cual "me duelen las rodillas y el cuello de tanto ensayar a esta mujer", hasta el punto de que. Un esfuerzo que se vio reflejado en su actuación, hasta el punto de que Chenoa reconoció que "no he podido ni aplaudir, porque, que es una variedad de disciplinas en tres minutos, con una voz muy especial".

"Creo que no estás arriba del todo en la lista por gusto. Hoy es una noche muy importante, ya con esa Bad Gyal te coronaste y creo que esta noche te vas a coronar también", apostó la jueza, consciente de que el concursante iniciaba la cita con una ventaja de dieciséis puntos con respecto al segundo puesto de David Bustamante. "No he puesto mucho interés en Tate, he puesto mi interés en ti. Sobre todo, lo que me ha impresionado es lo bien que bailas", alabó Lolita Flores quien, al igual que su compañera, opinó que "creo que tú vas a estar en la final. Estate tranquilo".

"Me llevo un logro personal"

"Gracias, de verdad, porque sois muy buenos y benevolentes conmigo y es un placer estar aquí. Ser finalista o no, lo que pase me da igual, porque yo disfruto y hacéis que disfrute", correspondió el concursante, agradecido también con todo el equipo "por hacer mi sueño posible". Ya en la recta final, Vázquez cosechó los ochos de Carlos Latre y de Flores, mientras que Chenoa y Santiago Segura le dieron un punto más. "No le he dado más porque se lo tenía que dar a otros. Si no, le hubiera dado un doce", confesó el último, "encantado" con la actuación del catalán, quien señaló que "el número para mí era complicadísimo no, lo siguiente, porque yo no soy bailarín".

"Me gusta mucho bailar, he trabajado incontables horas para sacarlo adelante y lo que llevo a mi casa es que he hecho un número hoy como las personas que veo y me inspiran a hacer shows. Me llevo un logro personal", destacó Vázquez. Finalmente, el seis del público lo llevó a acumular 235 puntos y conquistar la primera plaza en la final, por lo que pudo escoger su próxima imitación: "He hecho mil cosas diferentes y yo he venido aquí ha demostrarme a mí mismo que podía sacar adelante todo lo que saliese y más. Entonces, creo que me falta por hacer urbano, como reggaetón. He pensado en un tocayo mío: Rauw Alejandro".