Beatriz Prieto

La duodécima gala semanal de 'Tu cara me suena 11' contó con la presencia de nuevos invitados, como María Gómez, quien imitó a Rigoberta Bandini, además de Palomo Spain y Paca la Piraña, acompañantes de Raquel Sánchez Silva y Supremme de Luxe en sus respectivas actuaciones. A raíz de dichas visitas, tras el número de Supremme y Paca, la drag se animó a lanzar unas bonitas y reivindicativas palabras en favor de su compañera y del colectivo trans al que pertenece, cuya emisión se daba en pleno Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+.

con su dúo al ritmo de "Absolutamente". Al terminar, Supremme recordó el momento en el que recibió dicha imitación con la casilla "trae un amigo", cuando "pensé: 'Tiene que ser Paca'". "A ver si lo digo... porque yo estoy aquí cada semana, la gente está acostumbrada ya a verme y tal, pero yo dentro del colectivo,", arrancó la drag, con voz un tanto ahogada por la emoción.

Supremme recordó de la gente trans que "han sido las primeras que se pusieron detrás de una pancarta, abrieron el camino y, gracias a eso, yo puedo estar concursando, por ejemplo, en 'Tu cara me suena'". "Muchas veces, la gente trans, con un talento como el de Paca, si no llegan a ir los Javis de repente y le dan un papel en una serie, no puede demostrar ese talento, porque esta mujer es una actriz como la copa de un pino", recalcó la concursante, para después lamentar que "si no llega a ser por ese golpe de suerte, nos la estaríamos perdiendo".

"Esto viene desde hace mucho"

"Entonces, para mí era muy importante que estuviera ella hoy aquí y darle ese espacio", remató Supremme, bajo la atenta mirada de su compañera y de Manel Fuentes. Fue entonces cuando Lolita Flores intervino para recordar cuando "vivía en María de Molina, mi madre fue una de las abanderadas de ese colectivo porque las adoraba, en mi casa siempre han tenido las puertas abiertas". "He visto lo que pasabais, las fatigas, las malas noches, las palizas, que las veía en el portal de María de Molina, y realmente es de admirar", subrayó la jueza, para concluir señalando que "la gente ahora habla del colectivo LGTBI+ como si fuese algo nuevo. Y esto viene desde hace muchos años, de mucha fatiga y mucha lucha".