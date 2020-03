'Tu cara me suena 8': El inesperado guiño de Nerea Rodríguez a Aramís Fuster tras su imitación de "Frozen"

La undécima gala de la octava edición de 'Tu cara me suena' contó con una actuación muy mágica y que bien seguro ha encantado a los más pequeños de la casa. Nerea Rodríguez, la que fuese exconcursante de 'OT 2017' y actual protagonista del musical "La llamada", se puso en la piel del carismático personaje de Elsa de "Frozen" para cantar el tema más conocido de la segunda película del exitoso film de Disney. De esta forma, cantó sobre el imponente escenario de 'TCMS', "Into the unknown", un tema muy conocido por todos y que además sonó hace muy pocas semanas en los Premios Oscar de la mano de Gisela junto a otras de las artistas que ponen voz a Frozen en sus diferentes versiones.

Nerea Rodríguez y Aramís Fuster

En esta ocasión, Rodríguez interpretó el tema en inglés y sin duda logró conquistar al jurado, que no dudó en felicitarla en cuanto cantó la canción conocida internacionalmente. Pero la cosa no quedó ahí y es que los responsables del espacio no quisieron desaprovechar la ocasión para hacer un bonito guiño a lo que Gisela vivió en los Oscar el pasado mes de enero. Por ello, Àngel Llàcer le propuso a Nerea el interpretar versos de la canción en diferentes idiomas, un reto que obviamente la chica aceptó sin dudar. Lo hizo muy bien y por ello, ante el éxito de la propuesta, no dudó en lanzar un divertido guiño a nuestra cultura pop española, exactamente a Aramís Fuster. "Idiomas cari, idiomas", dijo la catalana, ante la risa de todos, que rápidamente captaron que esta frase dicha por la concursante es una de las más conocidas de la pitonisa.

El bonito gesto de María Isabel

Tras esta prueba que despertó la risa de todos, Nerea Rodríguez dejó claro que ella sí es muy graciosa y quiso poner como ejemplo lo que piensa de ella María Isabel. "Yo siempre le digo que si fuese fuera como es con nosotros detrás, todavía enamoraría más a la gente", afirmó la intérprete de "Antes muerta que sencilla", dejando claro que la sintonía entre ambas existe de una forma evidente y que si hay algo que sin duda caracteriza a Nerea Rodríguez tras los focos es su humor, ingenio y acidez. Por ello, la chica prometió que a lo largo de las semanas iremos viendo cada vez más esta faceta "oculta" hasta ahora.

Un programa con gran trabajo detrás

En una entrevista para FormulaTV, la chica quiso hacer balance de su trabajo en el talent show que produce Gestmusic para Atresmedia. Esta quiso dejar muy claro que el programa "tiene mucho trabajo detrás, mucho más de lo que parece", algo que evidenció en la décima gala, cuando no pudo evitar romper a llorar tras el esfuerzo que había realizado para ponerse en la piel de la artista Alicia Keys. En la entrevista con este medio, Rodríguez afirmó que "lo que más me importa es que las actuaciones queden bonitas y parezcan a los personajes (...) pero obviamente sí me gustaría ganar".