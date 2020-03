'Tu cara me suena': Rocío Madrid gana la Gala 9 con su actuación de Lady Gaga

La octava edición de 'Tu cara me suena' ya está casi llegando a su ecuador. El nivel de las actuaciones no hace más que subir como la espuma y cada vez es más complicado elegir a un único ganador por noche. El viernes 6 de marzo, el talent show de Antena 3 ha celebrado su novena gala, y ha sido Rocío Madrid la que ha conquistado al jurado y al público y se ha convertido en ganadora.

Rocío Madrid en 'Tu cara me suena 8'

Rocío ha sido la última en salir al escenario. La pasada semana, el pulsador le regaló una actuación estelar con un acompañante: Shallow de Lady Gaga y Bradley Cooper. En el momento en el que estaba sentada con Manel Fuentes antes de entrar al clonador hemos descubierto la identidad de su acompañante: Álex O'Dogherty. Los dos han hecho una actuación brillante, en la que Chenoa no ha podido dejar de llorar.

Precisamente ha sido ella la que ha empezado a valorar y se ha levantado a dar un abrazo a Rocío Madrid después de decir, completamente emocionada, que "lo has hecho muy bien". Carlos Latre le ha dado la enhorabuena pero no le ha parecido su mejor actuación, y Llàcer no ha querido perder las costumbres y ha puesto en pie a sus compañeros y al público para gritar todos juntos: "¡Alex tiene que estar en 'Tu cara me suena 9'!".

Nivel de campeonato

Ha sido una gala muy igualada, y es que aunque la máxima puntuación del jurado haya sido para Rocío Madrid, el público ha decidido que su doce sea para Belinda Washington y su bestial transformación. A pesar de esto, el presentador ha comunicado que la ganadora era Rocío y ni ella misma se lo creía. La actriz se ha levantado y, junto a Álex O'Dogherty, se ha colocado al lado de Manel Fuentes para recibir el premio.