TVE cancela 'El condensador de fluzo' tras cinco temporadas en La 2: "Lo recordaré con orgullo"

Radiotelevisión Española ha decidido no renovar 'El condensador de fluzo', el espacio de divulgación histórica de La 2 que arrancó en enero de 2021. La noticia ha sido anunciada por Miguel Ángel Cajigal, más conocido como El Barroquista, historiador del arte y uno de los colaboradores habituales del formato de LACOproductora.
"Nos han comunicado que no habrá nuevas temporadas", escribe El Barroquista en sus redes sociales. Añade que es "un milagro que este programa haya existido" y se muestra "orgulloso del trabajo realizado y feliz de haberlo hecho con gente increíble". Por su parte, Maya Pixelskaya, que se puso al frente en la quinta temporada, asegura: "Trabajar en la quinta temporada fue una de mis mejores experiencias en esta profesión; lo recordaré con orgullo y un enorme cariño".
'El condensador de fluzo' renovó su formato con un plató retrofuturista y nuevas secciones en su última etapa. Isabel Mellén, filósofa e historiadora del arte, destacó la experiencia efímera pero enriquecedora de participar en la última tanda de entregas: "Ha sido un honor aprender de gente tan grande". La quinta temporada reunió a colaboradores habituales como El Barroquista y creadores digitales como Sandra Moruiz, consolidando un estilo de divulgación histórica entretenida y accesible.
Su evolución en audiencias
A lo largo de sus cinco temporadas, 'El condensador de fluzo' mantuvo una audiencia fiel aunque descendente. Arrancó con un 2,6% y 473.000 espectadores en 2021 y en su última temporada comenzó con 3,2% de share y 429.000 espectadores, para terminar con un 1,8% de cuota de pantalla y 164.000 espectadores en La 2. La progresiva caída de la audiencia y la reubicación del formato del jueves al sábado parecen haber sido factores decisivos en su cancelación por parte del ente público.