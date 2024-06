TVE renueva 'La Moderna' por una tercera temporada y retiene el Tour de Francia por 20 millones

Por Joan Centelles Martínez |

La sobremesa de La 1 volverá a contar con 'La Moderna' en su parrilla durante la próxima temporada televisiva. Así lo ha aprobado el Consejo de Administración de RTVE en la reunión celebrada el lunes 24 junio, durante la cual se ha dado vía libre a la producción de la tercera temporada de la serie, con 85 nuevos capítulos por un precio total de 4,5 millones de euros. De este modo, se resuelve un culebrón que venía de largo, ya que la compañera de 'La promesa' llevaba meses esperando a conocer su futuro.

Tour de Francia

Como informa El Confidencial Digital, en esta reunión del Consejo también se ha cerrado, así como de todas sus carreras asociadas. Las principales cadenas de RTVE volverán a acoger la retransmisión de la cita ciclista galapor el nuevo paquete.

Otro de los puntos del día a tratar por el Consejo era el Festival de Eurovisión Junior, que se celebrará en noviembre de 2024 en Madrid y será uno de los grandes desafíos del ente público en la próxima temporada. Para encararlo, TVE tiene previsto gastar un importe de 5,5 millones de euros. Con respecto a la organización del certamen, se ha seleccionado a la agencia de espectáculos Sold Out para ejercer de productora colaboradora.

Dosis de entretenimiento

'Bake Off: Famosos al horno' volverá también a la programación de La 1, después de ser renovada por una segunda temporada que tendría un coste de 5,84 millones de euros. Y sobre la mesa también se ha puesto la posibilidad de adquirir los derechos de 'The Floor', el programa presentado por Manel Fuentes y emitido por Antena 3 entre septiembre y octubre del año pasado. Se trataría de ocho programas por un importe de 3,9 millones de euros a cargo de Satisfaction Iberia, pero la propuesta todavía no se ha votado.