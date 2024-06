Por Mario de Hipólito de Sande / Fernando S. Palenzuela |

Radio Televisión Española (RTVE) ha presentado el lunes 17 de junio la nueva edición de 'Grand Prix'. Ramón García, Cristinini, Wilbur y la ya mítica vaquilla han comparecido en el plató del concurso y han avanzado todas las novedades de esta nueva temporada. Tras un retorno en 2023 en el que se consiguieron unos datos de audiencias que se llevaban sin ver mucho tiempo, el verano de 2024 también disfrutará del mítico programa.

Rueda de prensa 'Grand Prix'

Miriam García Corrales, directora de Entretenimiento de TVE, ha asegurado que el éxito está en "" y "". "Es un formato con tantos años que se sigue renovando con nuevos juegos y que este año va a hacer que puedan concursar personas más mayores, eso está siendo muy bonito", aseguró. Además, "".

El director general de EuroTV Producciones (Gruopo iZen), Carlo Boserman, ha confesado en la rueda de prensa que "todos volvemos a ser niños cada vez que hacemos el programa, volvemos 20 años atrás". "Este año tenemos el reto de mejorar y cambiar sin perder la esencia del 'Grand Prix'. La escenografía parece igual, pero no lo es, hemos cambiado las luces, la posición de Cristinini... Pero la esencia tiene que ser la misma", comentó. En cuanto a las novedades, principalmente se encuentran en el número de programas, que habrá 14 pueblos y que han pasado de 17 a 31 juegos, que supone casi el doble.

Otra de las novedades está relacionada con los padrinos, según ha confirmado Boserman, pues se pretende que tengan más participación en los juegos. "Es muy divertido ver cómo se implican con los pueblos para ayudarles a ganar", comentó poco antes de confirmar que en el primer programa estarán Leo Harlem y Lorena Castell, y que más adelante, podremos ver a María del Monte, Twin Melody, Jaime Astrain, Samanta Villar, La Terremoto de Alcorcón, Ana Guerra y un largo etcétera.

La repercusión del 'Grand Prix'

El presentador del programa, Ramón García, se ha mostrado muy emocionado. "Los padres me han parado llorando con que por fin habíamos reunido a sus hijos frente al televisor. Hemos renovado la familia de espectadores para que se reúnan frente al televisor a ver un programa y en verano", decía orgulloso. Es más, "hay chavales que hacen quedadas para ver el programa y eso no se hace con ninguno". Por su parte, Cristinini ha confesado estar en una nube: "Todavía no me lo creo, estoy asimilando porque yo fui una niña 'Grand Prix', lo veía con mis abuelos y ya no están y para mí esto es que mis abuelos me estén viendo aquí".

Ramón García junto a la vaquilla del 'Grand Prix'

"Toñi Prieto lleva aquí acompañandonos toda la vida y ese es un trabajo que no se agradece siempre y que hay que agradecerlo. La gente intermedia es la que saca esto adelante y hoy quiero agradecérselo a ellos", aprovechó para decir el presentador. "La vaquilla va a ser mas cañera y la bola de los bolos va a ser más contundente. Son detalles que hemos ido limando por cosas que la gente nos iba diciendo, hemos adecuado las peticiones", añadió García.

Una de las novedades más llamativas de esta edición es la baja de Michelle Calvó. El equipo de TVE y 'Grand Prix' ha tenido bonitas palabras hacia la actriz y ha informado de que conocían su baja desde el año anterior, pues ya tenía un rodaje agendado en aquel momento. De este modo, algunas de sus funciones las ocuparán tanto Ramón García como Cristinini.

En marcha diferentes versiones

Después del apabullante éxito del programa 18 años después de su última edición en La 1, sería de extrañar que TVE no se decidiera a aprovechar este filón. Por ello mismo, han confirmado que están trabajando en un 'Grand Prix' itinerante, aunque esto puede ser complicado de traer a la práctica por el hecho de que hay pruebas difíciles de mover, como 'Los troncos locos'. Pero aquí no queda la cosa, ya que Miriam García Corrales ha informado de que "está en proyecto hacer algo con niños o gente más joven".

Nuevos productos relacionados con el programa

Carlo Boserman, productor del programa, ha desvelado que "este año, después del aluvión de peticiones, hemos hecho por primera vez varios productos derivados del Grand Prix'". Estamos hablando de "zapatillas, sudaderas, camisetas, fundas para móviles, un juego de mesa y también un muñeco de tamaño medio y otro tamaño grande". Por otra parte, también habrá un videojuego para móviles.